民泊開業？収益化済み民泊と正しい民泊の始め方セミナー。バトンズ上場で個人でも広がる民泊M&A。元銀行マン・民泊投資の専門家・稼げる民泊YouTube4600人登録の専門家が伝える

株式会社ファイナンスアイ民泊開業はオワコン!?収益化済み民泊を買うのが正しい民泊の始め方。バトンズ上場で個人でもできる民泊M&A。元銀行マン・民泊M&Aの専門家・稼げる民泊YouTube4600人登録の専門家が伝える

株式会社ファイナンスアイ（本社：大阪府、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、2026年5月16日（土）13時30分より、会社員・個人投資家・不動産投資家・M&Aプラットフォームで事業投資を検討している方を対象に、バトンズ・トランビなどのM&Aプラットフォームを活用した「民泊M&A実践セミナー」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)を開催します。

2026年4月21日には、M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ(https://batonz.jp/adviser/experts/7833)」を運営する株式会社バトンズが、東京証券取引所グロース市場へ新規上場しました。これにより、スモールM&Aや個人M&Aへの社会的な注目は、今後さらに高まると考えられます。

一方で、M&Aプラットフォームで案件を探せるようになったからといって、すべての案件が投資対象として適しているわけではありません。

特に民泊M&Aは、表面的な売上や利回りだけを見ると危険です。

売上、利益、稼働率、レビュー、清掃体制、運営代行、許認可、消防、近隣対応、譲渡後の再現性、融資評価、出口戦略まで確認しなければ、買った後に「思っていた収益が出ない」「自分の時間を取られすぎる」「再売却できない」といったリスクがあります。

ファイナンスアイは、スモールM&A支援と民泊投資支援の実績をもとに、収益化済み民泊を“投資対象”として見極め、会社員や未経験者でも収益資産づくりに挑戦できるよう伴走支援(https://financeeye.net/minpaku/)を行ってきました。

本セミナーでは、元銀行マンであり、スモールM&A・民泊M&A支援に取り組むファイナンスアイ代表・田中琢郎が、バトンズ・トランビ時代に必要な「買っていい民泊・買ってはいけない民泊」の見極め方(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)を実践的に解説します。

バトンズ上場で、スモールM&Aは個人投資家にも広がる時代へ

バトンズ上場で、スモールM&Aは個人投資家にも広がる時代へ

これまでM&Aは、大企業や中小企業経営者が行うものというイメージが強くありました。

しかし、M&Aマッチングプラットフォームの普及により、会社員や個人投資家でも、小規模な事業や店舗、Webサービス、宿泊事業などのM&A案件を探せる時代になっています。

バトンズの上場は、スモールM&Aがより一般に認知される大きな転機です。

今後は、法人だけでなく、個人が「小さな事業を買って収益を得る」という動きも加速していくと考えられます。しかし、M&Aプラットフォームで案件を見ることと、投資として成功できる案件を選ぶことは別問題です。

特に個人投資家や会社員がM&Aに取り組む場合、次の3点が重要になります。

- お金自己資金や融資を含めて、無理のない投資額で始められるか。- 時間本業を持ちながらでも、外注化・仕組み化によって運営できるか。- 再現性売主が抜けた後も、売上・利益・運営体制を維持できる根拠があるか。

この3点を満たしやすい投資対象として、ファイナンスアイが注目しているのが、収益化済み民泊・収益資産になる民泊M&A(https://financeeye.net/minpaku/)です。

民泊は「開業」から「収益化済み事業を買う」時代へ

民泊は「開業」から「収益化済み事業を買う」時代へ

民泊に興味を持った方がインターネットで検索すると、多くの場合、「民泊開業」「Airbnbの始め方」「旅館業許可」「住宅宿泊事業の届出」といった情報にたどり着きます。

しかし、ファイナンスアイが提案する民泊投資は、単なる民泊開業ではありません。

すでに売上があり、レビューがあり、運営実績があり、清掃・ゲスト対応・OTA運用などの仕組みがある民泊をM&Aで取得する、収益化済み民泊投資です。

ゼロから民泊を開業する場合、立地選び、物件選定、許認可、消防対応、内装、家具家電、清掃体制、ゲスト対応、価格設定、レビュー獲得、運営代行会社の選定など、多くの課題があります。

一方で、収益化済み民泊M&Aでは、過去の売上、利益、稼働率、レビュー、運営体制を確認したうえで投資判断ができます。

つまり、民泊M&Aは、民泊を「これから始める副業」として考えるのではなく、すでに動いている小さな宿泊事業を取得する投資として考える方法です。

ただし、危険な民泊M&Aもある

危険な民泊M&Aもある

民泊M&Aには大きな可能性があります。しかし、すべての案件が安全なわけではありません。

不動産投資やM&Aと同じように、民泊M&Aにも決して買ってはいけない危険な案件があります。

例えば、次のような案件です。

・売上は高く見えるが、利益がほとんど残っていない

・繁忙期だけの数字をもとに、年間収益を過大に見せている

・売主本人の運営力に依存しており、譲渡後に再現できない

・レビューが悪化しており、将来の稼働率低下リスクがある

・清掃体制や緊急対応が弱い

・運営代行会社の契約条件が不利

・許認可、消防、近隣対応に不安がある

・OTAの集客に依存しすぎている

・売主の自己申告数字だけで、客観的な裏付けが弱い

・融資評価上、銀行から事業として見られにくい

・撤退や売却イグジットの設計がない

民泊M&Aで重要なのは、表面的な売上や利回りではありません。

本当に見るべきなのは、買った後も同じ収益が再現できるか、自分の時間を奪われすぎないか、融資や次の投資につながる収益資産になるか、出口戦略まで描けるかです。

田中式メソッドで見る「民泊M&Aの判断基準」

田中式メソッドで見る「民泊M&Aの判断基準」

ファイナンスアイが提案する「田中式メソッド」では、民泊M&A案件を次のような視点で分析します。

1. 売上ではなく「手残り利益」を見る

売上が高くても、家賃、清掃費、運営代行費、OTA手数料、消耗品費、修繕費などを差し引いた後に利益が残らなければ、投資としては成立しません。

2. 稼働率ではなく「年間の波」を見る

繁忙期だけの数字で判断すると危険です。

年間を通じた売上の波、閑散期の下振れ、季節要因を確認する必要があります。

3. レビューと運営体制を見る

民泊はレビューが資産です。

レビューが悪化している案件は、将来の集客力が落ちる可能性があります。

4. 売主が抜けた後の再現性を見る

売主本人の対応力や人脈に依存している案件は、譲渡後に収益が落ちる可能性があります。

会社員や未経験者でも運営できる仕組みがあるかが重要です。

5. 融資評価目線で見る

元銀行マンの視点では、単に「儲かりそう」ではなく、金融機関から見て事業として評価されるか、数字の裏付けがあるかを確認します。

6. 出口戦略まで見る

買って終わりではなく、運営改善、追加投資、2件目・3件目への拡大、将来の売却・イグジットまで考える必要があります。

セミナーで学べること

本セミナーでは、次の内容を実践的に解説します。

セミナー開催概要

- バトンズ上場で変わるスモールM&A市場- 個人がM&Aで収益事業を買う時代の到来- 民泊開業と民泊M&Aの違い- 収益化済み民泊が投資対象として注目される理由- バトンズ・トランビで民泊案件を見るときの注意点- 買っていい民泊・買ってはいけない民泊の見分け方- 売上、利益、稼働率、レビューの確認ポイント- 許認可、消防、近隣対応、清掃体制の見方- 民泊M&Aで失敗しやすい危険案件の特徴- 元銀行マンが見る融資評価・事業性評価のポイント- 会社員・未経験者が民泊M&Aで成功確率を高めるロードマップ- 買った後の運営、拡大、売却イグジットの考え方

セミナー名

バトンズ・トランビ時代の民泊M&A実践セミナー

買っていい民泊・買ってはいけない民泊を元銀行マンが解説(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

開催日時

2026年5月16日（土）13:30～

対象者

会社員、個人投資家、不動産投資に関心のある方、NISA・株式投資・FX・フランチャイズ投資以外の収益資産を探している方、民泊投資・民泊M&Aに興味がある方 、M&Aプラットフォームを活用した事業投資に関心のある方

開催形式

オンラインZOOM(https://zoom.us/webinar/register/5217596433417/WN_ye39tz7wQhyoT6_jZUZLFA)／会場参加

講師

株式会社ファイナンスアイ（田中の民泊投資）

代表取締役 田中琢郎

参加費

無料

特典

実際に買える収益化済み民泊投資を紹介

参加申込はコチラ(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)

参加対象者

本セミナーは、次のような方におすすめです。

- バトンズ、トランビなどでM&A案件を見たことがあるが、判断基準が分からない方- 民泊に興味はあるが、ゼロから開業するのは難しいと感じている方- すでに収益が出ている民泊を買う投資に興味がある方- NISAや投資信託だけでは、毎月のキャッシュフローに物足りなさを感じている方- 不動産投資に興味はあるが、物件価格や融資に不安がある方- フランチャイズや店舗ビジネスを検討したが、運営負担に不安がある方- 副業ではなく、収益資産を持ちたいと考えている方- 会社員のまま、事業を買うという選択肢を知りたい方- 2026年に毎月キャッシュを狙う投資を本格的に検討したい方民泊M&Aの専門家 田中琢郎民泊M&Aの専門家 田中琢郎

バトンズの上場により、M&Aプラットフォームを通じて小さな事業を買うという選択肢は、これまで以上に身近になっていくと考えています。

しかし、M&Aプラットフォームで案件を見つけられることと、その案件を買って成功できることはまったく別です。

特に民泊M&Aは、売上や利回りだけを見ると非常に危険です。

民泊は、運営、清掃、レビュー、許認可、近隣対応、融資、出口戦略まで見なければ、投資として成立するかどうか判断できません。

ファイナンスアイでは、スモールM&A支援の経験と、元銀行マンとしての融資評価・事業分析の視点をもとに、会社員や未経験者でも収益化済み民泊を投資対象として見極められるようサポートしてきました。

民泊M&Aは、正しく選べば大きな可能性があります。

一方で、買ってはいけない危険な民泊もあります。

今回のセミナーでは、バトンズ・トランビなどのM&Aプラットフォームを活用する時代だからこそ必要な、買っていい民泊・買ってはいけない民泊の見極め方を、実践的にお伝えします。

M&Aプラットフォームで案件は探せる。でも、買っていい民泊を見抜けますか？

バトンズ上場により、スモールM&Aはこれまで以上に身近な投資・事業承継の選択肢になっていきます。

しかし、M&Aプラットフォームに掲載されている案件を見て、投資として買ってよいか判断するには、専門的な視点が必要です。

特に民泊M&Aでは、売上だけではなく、利益、稼働率、レビュー、運営体制、許認可、融資評価、出口戦略まで確認しなければなりません。

本セミナーでは、元銀行マンでスモールM&A支援の専門家である田中琢郎が、会社員・個人投資家向けに、収益化済み民泊を投資対象として見極める方法を解説します。

民泊をゼロから開業するのではなく、すでに稼いでいる民泊を買う。

そのために必要な判断基準を、5月16日の実践セミナーで学んでください。(https://zoom.us/webinar/register/5217596433417/WN_ye39tz7wQhyoT6_jZUZLFA)

不労所得を稼げる民泊投資とは？キャッシュを稼ぐ民泊投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

参加申込はコチラ :https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM ]

稼げる民泊を買って不労所得を得る！田中の民泊投資｜アナタだけの儲かる民泊も提案します #airbnb #民泊 #不労所得 #副業 #不動産投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

解決策｜「すでに稼いでいる実績のある民泊を買う」という民泊M&A投資[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Nrm3BS6stGg ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Wyy2L2i1Se8 ]講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

「民泊をやめる前に売却という選択肢」民泊売却・イグジット相談キャンペーン開始｜元銀行マンが民泊M&Aをサポート

民泊事業者向けに民泊売却・イグジット相談キャンペーンを開始しました。

同社には現在、『民泊事業を売却したいオーナー』・『民泊をたたむことを検討している民泊事業者』・『収益化済み民泊を購入したい投資家』からの相談が増加しています。こうした背景を受け、同社では民泊オーナー向けに、民泊売却・民泊M&Aの相談受付を強化するキャンペーンを開始しました。

※当社は、安心安全に適切なM&Aを実行する経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録機関です。

■民泊を売りたい方・買いたい方｜民泊売却・民泊M&Aなら無料で民泊査定・無料で相談受付(https://financeeye.net/minpaku/sell-mpma/)

■民泊の売却イグジット・民泊M&A（買手・売手）の無料個別相談(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

■『田中の民泊投資』解説動画(https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8)

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8 ]

■セミナーで紹介している『先輩民泊オーナーが成功させた収益化済み民泊』の一例(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KUR9oqD_vNqLYvhQW1-Nkle72gvnLB0)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w ]

毎月112万円・利回り83％!東京都三軒茶屋の儲かる民泊-40｜3年後に112万円現金増。民泊開業なら3年でFIREを目指すキャッシュリッチ民泊資産投資 #民泊 #不労所得 #airbnb #副業(https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w)

田中の民泊投資で民泊を始めた方の事例を掲載中。様々な職業の方が民泊で資産形成を始めています

- タクシードライバーが毎月16万円の不労所得を実現｜実績ある民泊を買うだけの安全投資(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-8/)- 飲食店勤務でもできた！“実績ある民泊を買うだけ”で月17万円の不労所得を得た成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-7/)- 工場勤務の会社員が毎月18万円の不労所得を実現｜“実績ある民泊を買う”だけの安全投資とは(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-6/)- 夜勤続きの介護職が、収益実績のある民泊M&Aで毎月16万円を確保(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-9/)- 不動産投資の頭金が貯まらない会社員が、収益化済み民泊M&Aで毎月18万円の副収入を確保した方法｜民泊開業の成功事例(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-5/)- 副業禁止の会社員が妻と始めた民泊M&Aで毎月22万円の不労所得を実現(https://financeeye.net/minpaku/casestudy-4/)

その他の成功事例はコチラ

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主婦が“民泊M&A”で月15万円の自動収益を実現｜外注化で完全自走した42歳女性の挑戦30代会社員が600万円で“収益化済み民泊”を購入｜ゼロから3年で投資回収を実現した成功事例

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

■ファイナンスアイ公式サイト

https://financeeye.net/

田中の民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

https://financeeye.net/minpaku/

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://x.com/tanakaminpakuma

たなか学長＠会社員と家族のお金と未来を作る｜民泊M&Aでらくちん資産形成の学校

https://note.com/minpakuma

楽待の掲載サイト

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641

■ファイナンスアイ公式SNS

X（旧：Twitter）：https://x.com/mandecmc

YouTube：https://www.youtube.com/@financeeye

Facebook：https://www.youtube.com/@financeeye

LINE公式アカウント：https://lin.ee/mYXFDyr

tiktok：https://www.tiktok.com/@financeeye

instgram：https://www.instagram.com/financeeyenet/

■ファイナンスアイ専門家サイト

★M&A成約数日本No.1 BATONZ（バトンズ）認定パートナー

https://batonz.jp/experts/7833

★国内最大級のM&AマッチングサイトTRANBI（トランビ）認定専門家

https://www.tranbi.com/expert/detail/?id=467

★マイベストプロ認定専門家

https://mbp-japan.com/osaka/financeeye/

★経産省発 日本最大級の起業家・経営者支援サイト

https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/financeeye

民泊投資の個別相談【無料】 :https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register民泊投資の個別相談【無料】※民泊投資が初めての方・経験者の方、いずれでも大丈夫です。※民泊を買いたい方・民泊を売りたい方、いずれでも大丈夫です。