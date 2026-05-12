クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」より、「メントス コーラ」を2026年6月8日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

本商品は、過去に展開していたコーラフレーバーをもとに、飲み物としてのコーラが持つ爽快感やリフレッシュ感に着目し、味わい設計を見直して新たなコーラフレーバーとして開発しました。 噛んだ瞬間のカリッとした食感とともに、爽快なコーラの風味が口いっぱいに広がり、気分をリフレッシュしたい時にピッタリな味わいです。また、レモン、ジンジャー、シナモンといった素材の風味を隠し味に加えることで、コーラらしさの中に程よい奥行きを持たせています。爽快なコーラフレーバーが、気分を切り替え、ひらめきとワクワクを運んでくれるでしょう。 なお、メントスでは2026年1月から、日本一メントスと縁のある動画クリエイターのはじめしゃちょーを起用した「#メントスコーラ超えたい」キャンペーンを実施中です。メントスにコーラを入れると泡が噴き出る現象「メントス コーラ」で遊ぶのは危険なため、アンバサダーに任命されながらも「メントス コーラ」を禁止されたはじめしゃちょー。今回のコーラ味発売にあわせ動画広告では、はじめしゃちょーが商品を紹介します。さらに、「その手があったか」とつぶやく印象的なシーンを盛り込むことで、「メントス コーラ」の発売を後押ししていきます。

【商品概要】

■商品名：メントス コーラ ■発売日：2026年6月8日(月) ■容量：37.5g ■特長： ・シュワっと爽快なコーラ味 ・噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、コーラの風味が広がる ・レモン、ジンジャー、シナモンの隠し味で、奥行きのある味わい ・爽快なフレーバーで気分をリフレッシュ、ひらめきとワクワクする心が目覚めます 【関連リンク】 メントス ブランドサイト https://www.mentos.jp/ メントス 公式Xアカウント https://twitter.com/Mentos_Japan クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ 【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】 クラシエ株式会社 フーズお客様相談室 TEL：0120-202903