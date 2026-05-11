＜カゴメ、全国農協観光協会、ABC Cooking Studioによる共同企画＞「野菜が好きになる！親子食育体験ツアー」を開催。土に触れ、野菜を収穫、その場でピザづくり！

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市、以下カゴメ）、一般社団法人全国農協観光協会（以下、全国農協観光協会）、株式会社ABC Cooking Studio（以下、ABC）の3社は、野菜と料理をもっと好きになってほしいという想いから、農体験から調理までを一貫して経験できる食育体験ツアーを共同で企画しました。4月25日（土）、東京都八王子市で一般社団法人畑会（※）が運営する「八王子モーモー体験農園」にて、「野菜収穫deピザづくり体験ツアー」を13組37名の親子に参加いただきました。

※ 一般社団法人畑会（はたかい） 公式ホームページ https://hatakai.com/

ABCは、カゴメが中心となって2020年にスタートした「野菜摂取推進プロジェクト」に参画しており、本企画は、幼少期に野菜の栽培や収穫に携わった体験が、将来の「野菜好き」を育てることにつながるというカゴメの調査結果（※）を踏まえて、野菜摂取推進活動の一環として企画されました。今後も、社会課題である“野菜不足”の改善に向けて、野菜と接する機会の提供を通じて「野菜をとろう」という機運を高めてまいります。※「カゴメ野菜定点調査2022」より

全国農協観光協会は、年間を通じて都市と農山村の交流を各地のJAや生産者の皆様と連携し、自然・農業体験を通じて、自然の恵みや農畜産物への感謝、人と人との直接的なコミュニケーションの重要性、そして汗を流して大地を耕す喜びといった、現代社会で忘れがちな「心の潤い」や「人としての大切なもの」を再認識する機会を提供しています。

１．体験イベント概要

当日は、自然豊かな環境の中で、大人も子ども一緒に野菜の魅力を体感していただきました。畑会（はたかい）が管理する畑で育った野菜の収穫を体験した後、収穫したばかりの新鮮な野菜を使ったオリジナルピザづくりにも挑戦しました。

さらに、ご自宅に帰ってからも野菜を身近に感じていただけるよう、お土産として収穫した野菜と、カゴメのトマトの苗をプレゼント。体験後もご家庭で“野菜を育てる・食べる楽しさ”を感じていただける内容となりました。

２．参加人数

お子様連れのご家族13組（計37名）

３．主なイベントのレポート

１）野菜収穫体験

参加者である18名の子供どもたちとその家族、計37名に対して、畑会の運営者の方に収穫をサポートいただきました。ほうれん草、小松菜、春菊、ラディッシュ、ミックスリーフ、ルッコラ、全６種類の野菜を収穫しました。

２）とれたて野菜をトッピング ピザづくり体験

とれたて野菜をそのままカットし、チーズやベーコンと合わせてトッピングしてピザづくりに挑戦しました。ピザソースには「カゴメ具だくさんピザソース」を使用。焼き立ての野菜ピザと一緒に野菜飲料「カゴメ野菜生活100オリジナル」を、自然の中で味わっていただきました。参加したお子さんたちからは、「もっと野菜ありますか？おかわりしたいです！」という声も聞かれ、野菜をおいしそうに頬ばる姿が見られました。お子さんたちが楽しみながら野菜を味わう様子に、親御さんたちも嬉しそうな表情を浮かべていました。

ピザづくり体験の様子

３）野菜に関するミニ講座

「１日の目標野菜摂取量はどれくらい？」などの野菜クイズを通じて、野菜摂取の大切さを学んでいただくミニ講座を実施しました。大人はもちろん、子ども楽しめるクイズで、親子の会話も弾み、楽しく参加いただきました。参加者からは「初めて知りました！」と感想をいただき、野菜に興味を持つきっかけとなりました。

野菜クイズの様子

４）ベジチェック(R)体験

手のひらをセンサーにかざすだけで野菜摂取量を推定できる機器「ベジチェック(R)」を体験いただき、ご自身の野菜摂取を見直すきっかけを提供しました。

５）畑近くの磯沼ミルクファームで牧場見学

当日は野菜に触れるだけでなく、食育体験の一環として、畑近くの磯沼ミルクファームで、牧場見学も実施しました。牛舎へ向かい、牛を触ったり、餌を食べている様子を間近で見たりと、普段なかなか触れることのない自然や動物とのふれあいを通じて、心も体もリフレッシュできる時間となりました。

【参考】 野菜摂取推進プロジェクト

国の調査では、日本に暮らす多くの方が、ここ10年、野菜摂取の目標量350g/ 1日※1を達成できていない※2ことが分かっています。 この大きな目標達成にむけ、2020年からカゴメは「野菜をとろう」を合言葉に一人ひとりの「野菜摂取の意識と行動」を変えようと日々活動しています。一人でも多くの方に、従来の摂取方法にはとらわれない、前向きで楽しい野菜摂取方法を提案してまいります。

URL: カゴメ | 野菜をとろう(https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/)

※1：「厚生労働省 健康日本21」が推奨する1日の野菜摂取目標量は、350g。

※2 令和6年国民健康・栄養調査（厚生労働省）での日本の1人当たりの平均野菜摂取量は約258.7g。