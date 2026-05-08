ASRockから、ホワイトカラーのIntel B860チップセット搭載 MicroATX ゲーミングマザーボード『B860M Challenger WiFi White』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
B860M Challenger WiFi White
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- MicroATXフォームファクターで、拡張性と省スペースを両立。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP に対応。
- 各所に設置されたアルミニウム製ヒートシンクが効率的に放熱し安定性と耐久性を向上。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属で、設置場所を選ばない安定したネットワーク環境構築が可能。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1099_1_01191c8d4eb096cb8c6316ef3992bb12.jpg?v=202605080551 ]
B860M Challenger WiFi White
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASRockブランドの新製品として、Intel B860チップセット搭載 MicroATX ゲーミングマザーボード『B860M Challenger WiFi White』を発売いたします。
2026年5月13日発売予定です。
Intel B860チップセット
B860M Challenger WiFi White | ASRock(アスロック) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 ホワイトカラー マザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- MicroATXフォームファクターで、拡張性と省スペースを両立。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP に対応。
- 各所に設置されたアルミニウム製ヒートシンクが効率的に放熱し安定性と耐久性を向上。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属で、設置場所を選ばない安定したネットワーク環境構築が可能。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1099_1_01191c8d4eb096cb8c6316ef3992bb12.jpg?v=202605080551 ]
想定売価：\29,800前後(税込)
発売予定：2026年5月13日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/b860m-challenger-wifi-white.html