卒業生は1,000人以上！ 「高校生の離島留学制度」オンライン説明会開催 語学専門コースや自然科学分野に特化したコースなど多様なプログラムあり！



【日 時】 ①令和8年6月14日（日） ②7月4日（土） いずれも14：00～

【場 所】 オンライン

【申込締切】 ①令和8年6月10日（水） ②6月30日（火）

長崎県は、全国の中学生・保護者向けに、6月14日(日)、7月4日(土)にオンラインにて「高校生の離島留学制度」の説明会を開催します。

「高校生の離島留学制度」は、全国的にも珍しい長崎県独自の制度であり、これまで1,000名を超える生徒が留学しています。科学探究、韓国語・国際交流、歴史学・中国語、英語、スポーツ、自然体験など様々なコースがあり、強い興味関心や高い意欲を持った生徒の特性を伸ばすプログラムを提供しています。

また、親子で来島し生活する場合は、一定の条件を満たせば月額3万円の補助を受けることができます。そのほか、入学前の体験入学・宿泊体験の費用や入学後の帰省費の補助もあります。また、生徒を地域全体で見守るサポート体制など、留学生を中心に据えた、しま全体での支援体制を強化しています。

「高校生の離島留学制度」説明会概要

【日時】 ①令和8年6月14日（日）、②7月4日（土） 14：00～

【場所】 オンライン

【当日の流れ】

14:00 「高校生の離島留学制度」全体 的な 説明

14:30 各実施校の概要説明

14:40 各実施校別の説明

【参加対象者】

中学校に在学している者もしくは卒業した者及び参加を希望するその保護者、高校生の離島留学制度に興味・関心のある方

【申込方法】下記リンクもしくは二次元コードからお申込みください。

【申込締切】 ①令和8年6月10日（水）、②6月30日（火）

URL： 長崎県「高校生の離島留学制度」説明会 - 長崎県ホームページ





「高校生の離島留学制度」について

●目 的

しまの特色ある教育課程の中で、自分を磨き、自分らしさを発見することで、希望する進路を実現するとともに、しまの豊かな自然や文化、あたたかさにふれることで、第二のふるさととしての思いを醸成し、生涯にわたり、しま親、友人、島民とのぬくもりのある交流を生み出すことを目的としています。

●対象校

・宇久高等学校 Ukuサイエンスパーク

・対馬高等学校 国際文化交流科

・壱岐高等学校 東アジア歴史・中国語コース

・五島高等学校 スポーツコース

・五島南高等学校 夢トライコース

・奈留高等学校 E-アイランド・スクール

「高校生の離島留学制度」の卒業生について





氏 名：浦 真由紀

所 属：五島市役所 地域振興部 地域協働課

出身高校：奈留高校（令和３年度卒業）

出身大学：長崎県立大学地域創造学部公共政策学科

出身地 ：長崎県佐世保市

―なぜ奈留高校に離島留学をしたのですか？

中学3年生の進路を決める時期に、学校から配布された離島留学のパンフレットをみて、奈留高校に関心を持ちました。実際に体験入学に参加してみて、島の雰囲気がとても気に入ったので、奈留高校に離島留学してみようと思いました。

―奈留高校への離島留学の思い出を教えてください。

特に印象に残っているのは、３年間のホームステイ生活です。初めは、親元を離れて生活することが不安でしたが、ルームメイトやホームステイの方とも徐々に打ち解けることができ、楽しく過ごすことができました。ホストファミリーの方は学校のイベント事にもよく来てくれたり、話を親身になって聞いてくれたりして、いつも温かく見守ってくださったことが、とても嬉しかったです。

―大学ではどんなことを勉強・活動していましたか。

大学では、公共政策を学びました。主に、地域の課題や魅力を体系的に知るために、地域へのフィールドワークに参加していました。また、海外研修に参加したことをきっかけに、地域の日本語教室で日本語学習をサポートするボランティア活動にもチャレンジしました。

―五島市に就職したのはなぜですか。

長崎県立大学で進路を決定するとき、大学でのフィールドワークの学びを活かせる仕事に挑戦したいと思いました。五島は高校時代にお世話になった地域でもあり、島での生活が懐かしくも感じていたので、五島で地域に貢献できる仕事に就くことを決めました。今は、五島で生活している高校時代の友人とも交流があり、毎日楽しく過ごすことができています。

―奈留高校や離島留学を考えている中学生にメッセージをお願いします。

離島留学に対して、期待や不安を抱えている方も多いと思いますが、体験入学等の機会を通じて、島や学校に行ってみると、生活のイメージが掴めると思います。

離島留学で、自分の成長につながったこともたくさんあったので、中学生のみなさんにも離島留学にチャレンジしてみてほしいです！







長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、もっと好きになり、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、長崎県の総体的なブランディングに取り組んでいます。

その一環で作成したブランドロゴ・メッセージは、県内外への調査等から明らかとなった長崎県のブランド価値である「多様性⇔包容力」を具現化したものです。本県が元来持つ多様性は、人々の包容力を育て、そしてその包容力が、さらなる多様性を育んできたという、長崎県のブランド価値の本質である「人」を表現しています。

詳細は県公式HP（https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html）をご覧ください。