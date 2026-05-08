デンリュウと写真を撮って応募しよう！「デンリュウびびっと！ながさきフォトキャンペーン」開催決定！

「ながさき未来応援ポケモン」のデンリュウと写真を撮って応募しよう！ 「デンリュウびびっと！ながさきフォトキャンペーン」開催決定！ ～「びびっと！」長崎を感じ、長崎に行きたくなるような写真を大募集～

【期間】 令和8年5月8日（金）～令和8年6月12日（金）

長崎県は令和6年6月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」就任2周年を迎えるにあたり、「デンリュウびびっと！ながさきフォトキャンペーン」を令和8年5月8日（金）から令和8年6月12日（金）まで実施いたします。

本キャンペーンでは、「【公式】長崎県×デンリュウ」のXアカウントをフォローし、デンリュウと長崎を感じさせる風景やグルメの写真とハッシュタグ「#ながさきデンリュウフォトキャンペーン」をつけてXで投稿していただいた方を対象に、優秀賞各１名様には、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」のコラボ商品「波佐見焼セット」＆「オリジナルポストカードセット（非売品）」を、抽選で20名様には「オリジナルポストカードセット（非売品）」をプレゼントします。

キャンペーンの概要

【応募期間】令和8年5月8日（金）～6月12日（金）

【応募方法】①長崎県の風景やグルメなど長崎県の魅力が伝わる写真をデンリュウと撮影

※デンリュウは、グッズ（ぬいぐるみやアクスタなど）やデンリュウに関連するもの

（ポケふた等）、『ポケモンGO』の「GO スナップショット」や「What's Your Favorite?」

で撮影したデンリュウの写真でも可。

②「【公式】長崎県×デンリュウ」（＠nagasaki_denryu）のXアカウントをフォロー

https://x.com/nagasaki_denryu

※すでにフォローしている方も対象

③投稿に写真の説明文とハッシュタグ「#ながさきデンリュウフォトキャンペーン」

をつけて、ご自身のXアカウントで投稿

【商品内容】

（１）ベスト風景賞（1名）

①「デンリュウのプレート」3点セット

②「デンリュウのそば猪口＆薬味皿セット」

③「デンリュウ」オリジナルポストカード5枚セット（非売品）

（２）ベストグルメ賞（1名）

①「デンリュウのプレート」3点セット

②「デンリュウのそば猪口＆薬味皿セット」

③「デンリュウ」オリジナルポストカード5枚セット（非売品）

（３）デンリュウ賞（20名）

①「デンリュウ」オリジナルポストカード5枚セット（非売品）

※『ポケモンGO』の「GO スナップショット」については下記をご覧ください。

https://www.pokemongo.jp/howto/pokemon_05/

※『ポケモンGO』の「What's Your Favorite?」については下記をご覧ください。

https://pokemongo.com/ja/news/whats-your-favorite-2026

※「ポケふた」とは、ポケモンの絵が描かれたマンホールふたで、ながさき未来応援ポケモン

「デンリュウ」と、各市町の景観をイメージしたデザインが描かれています。

https://local.pokemon.jp/manhole/nagasaki.html

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹

一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、

全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。

（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

【リンク】公式Webサイト：https://denryu-nagasaki.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nagasaki_denryu/

X：https://x.com/nagasaki_denryu





