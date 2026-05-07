株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表：髙井茂行）は、時間制セルフ洗車場「Whitepit（ホワイトピット）」を展開しています。 この度、同社が展開するWhitepitで初となる「完全予約制・オンライン決済」を採用した新店舗「Whitepit 京都久御山店」を、2026年5月7日（木）にオープンします。

Whitepit「完全予約制」導入の背景

これまでのWhitepitは多くの洗車ファンから支持を集める一方で、1号店である「Whitepit 京都伏見本店」では連日の大行列により、お客様を長時間お待たせしてしまうという大きな課題を抱えていました。 現場やアンケートを通じて寄せられた「予約制にしてほしい」という切実なニーズにお応えするべく、当社は独自の予約・決済システムの導入と新店舗の準備を急ピッチで進めこの度「Whitepit 京都久御山店」のオープンに至りました。 本店舗では「完全予約制」を導入することで、待ち時間という最大のストレスを解消し、より快適でスマートな洗車体験を提供いたします。

Whitepit 京都久御山店の特長

待ち時間ゼロ！「PiKOTO」で予約から決済まで完結

専用予約・決済サイト「PiKOTO（ピコト）」で、事前予約からお支払いまでをオンラインで完結します。現地での精算が不要となるため、洗車後もシームレスに退場いただけるなど、よりストレスフリーな洗車体験が可能です。

「純水（超純水）」「ハニカムライト」を始めとした充実のプロユース設備

ウォータースポット（水アカ）を防ぎ美しい仕上がりを実現する「超純水」や、コーティングのムラ確認や細かな拭き上げに最適なハニカムライトを新たに整備しました。

ニーズに合わせて選べる4種類のブースと料金体系

「手洗いからコーティングまでフルで行いたい」「拭き上げと車内清掃のみ」など、目的に合わせて設備が異なる4種類のブース（8車室）を用意。 各ブースの設備に応じたリーズナブルな料金システムを採用しています。

今後の展開について

今回の「完全予約制・オンライン決済」の導入は、利便性の向上だけでなく、洗車場の出店戦略における大きな転換点になります。 これまでは待機車両用のスペースや入退場ゲートの設置スペースの確保のため、約300坪程度の広大な土地の確保が出店の条件となっており、その出店は比較的郊外に集中していました。しかし、完全予約制・決済のオンライン化により、よりコンパクトなスペースでの開業が可能になります。 これにより、これまで出店が困難だった都市部などの省スペースな立地においても、「都心の洗車難民」に向けた高付加価値な店舗展開が実現します。 当社では、この度オープンするWhitepit京都久御山店での実証実験を経て、この「完全予約制・オンライン決済モデル」の正式な販売・展開の開始を2026年秋頃に予定しております。

施設概要

店舗名：Whitepit 京都久御山店 所在地：〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東397-1 予約サイト：ピコト（https://www.pikoto.net） 営業時間：24時間 料金： 30分 600円～800円 お支払い方法：クレジットカード ブース数：個別洗車ブース 8車室 運営会社：株式会社Fujitaka

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka 所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F 代表者：代表取締役 髙井茂行 事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。 URL：https://www.fujitaka.com/