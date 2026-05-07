新製品リリース：StreamFab OnlyFans ダウンローダー（ブラウザ拡張機能版）が登場！
お気に入りのクリエイターのコンテンツを、ブラウザから直接1080pの高画質で保存
いつもStreamFabをご利用いただきありがとうございます。
この度、多くのご要望をいただいておりました、ブラウザ上で動作する「StreamFab OnlyFans ダウンローダー（ブラウザ拡張機能版）」が間もなくラインナップに加わります。
デスクトップアプリを起動してURLを貼り付ける手間を省き、普段お使いのブラウザからシームレスに動画を保存できる新しい体験をお届けします。
■ StreamFab OnlyFans ダウンローダー（ブラウザ拡張機能版）の特長
ブラウザ完結の操作性： 別アプリを開く必要はありません。OnlyFansを閲覧しながら、保存したいコンテンツをその場で直接ダウンロードできます。
1080p Full HD & AAC 2.0： クリエイターが提供する最高画質をそのままに、クリアな音声とともにMP4/MKV形式で保存します。
独自の高速エンジン： 20年以上の開発実績を持つDVDFab技術をベースにしたエンジンにより、バックグラウンドで迅速かつ安定したダウンロードを実現しました。
一括ダウンロード対応： ページ内の複数の動画を一度に選択して保存可能。コレクション作成の時間を大幅に短縮します。
安心のセキュリティ： SSL/TLS暗号化により通信を保護。主要なアンチウイルスソフトで検証済みのCoApp（連携アプリ）を使用し、プライバシーを厳守します。
■ 詳細および最新情報について
具体的な製品仕様や導入手順については、以下の公式サイトよりご確認ください。
【公式製品ページ】
https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
■ ご案内
リリース予定日： 近日公開（正確な日時は追ってお知らせいたします）。
免責事項： 本製品のリリース時期や仕様に関して、当ニュースレターと公式サイトの情報に相違がある場合は、すべて公式サイトで公開されている最新情報を正とさせていただきます。
クリエイターがコンテンツを削除してしまう前に。
新しいStreamFabで、あなただけのオフラインライブラリを構築しましょう。
配信元企業：日進斗金合同会社
いつもStreamFabをご利用いただきありがとうございます。
この度、多くのご要望をいただいておりました、ブラウザ上で動作する「StreamFab OnlyFans ダウンローダー（ブラウザ拡張機能版）」が間もなくラインナップに加わります。
デスクトップアプリを起動してURLを貼り付ける手間を省き、普段お使いのブラウザからシームレスに動画を保存できる新しい体験をお届けします。
■ StreamFab OnlyFans ダウンローダー（ブラウザ拡張機能版）の特長
ブラウザ完結の操作性： 別アプリを開く必要はありません。OnlyFansを閲覧しながら、保存したいコンテンツをその場で直接ダウンロードできます。
1080p Full HD & AAC 2.0： クリエイターが提供する最高画質をそのままに、クリアな音声とともにMP4/MKV形式で保存します。
独自の高速エンジン： 20年以上の開発実績を持つDVDFab技術をベースにしたエンジンにより、バックグラウンドで迅速かつ安定したダウンロードを実現しました。
一括ダウンロード対応： ページ内の複数の動画を一度に選択して保存可能。コレクション作成の時間を大幅に短縮します。
安心のセキュリティ： SSL/TLS暗号化により通信を保護。主要なアンチウイルスソフトで検証済みのCoApp（連携アプリ）を使用し、プライバシーを厳守します。
■ 詳細および最新情報について
具体的な製品仕様や導入手順については、以下の公式サイトよりご確認ください。
【公式製品ページ】
https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
■ ご案内
リリース予定日： 近日公開（正確な日時は追ってお知らせいたします）。
免責事項： 本製品のリリース時期や仕様に関して、当ニュースレターと公式サイトの情報に相違がある場合は、すべて公式サイトで公開されている最新情報を正とさせていただきます。
クリエイターがコンテンツを削除してしまう前に。
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