【男女1000人に聞いた】木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしいと思う芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしい芸能人は誰？

木の温もりや自然との調和を感じられる「木の家」。

無垢材の床や木目の美しい壁に囲まれた住まいは、深呼吸したくなるような居心地の良さがあります。

そんな木の家を芸能人にデザインしてもらえるとしたら、誰にお願いしたい方が多いのでしょうか。

ということで今回は株式会社和秋建設と共同で、全国の男女1000名を対象に「木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしいと思う芸能人」についてのアンケートを行いました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社和秋建設による調査」である旨の記載

・株式会社和秋建設（https://www.washu-m.com/）へのリンク設置

「木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしい芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月9日 ～ 4月24日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしい」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

木材にこだわった『木の家』をデザインしてほしい芸能人ランキング！

◆第1位 ヒロミ 321票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・テレビでもDIYをこなす姿を見て、木材についても詳しそうだから。(20代・女性)

・テレビ番組でDIYとかしてるのを見たら、プロ並みだから。(30代・女性)

・家づくりの知識が多そうなので、木の家のデザインもたくさんもっていそう。(30代・女性)

・タレントの大工さんのような人。ヒロミさんなら安心して任せられそう。(40代・女性)

・既存の枠にとらわれないアイデアで、木材を贅沢に使った遊び心のある家を作ってくれそう。(50代・男性)

第1位の「ヒロミ」さんは321票と圧倒的な支持を集めました。

テレビ番組で繰り返し披露されてきたDIYやリフォームの腕前から、本職顔負けの「任せて安心できる作り手」というイメージが浸透しているようです。

◆第2位 所ジョージ 156票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・世田谷ベース作れりゃセンスの塊。(20代・男性)

・素材へのこだわりがあり住みたくなる空間を作りそうだから。(30代・男性)

・独特な感性をもっているから期待できそう。(30代・男性)

・遊び心に富んだ建物を作ってくれそうだから。(40代・男性)

・木の素材にまでこだわって自分らしいオリジナルなものを作ってくれそう。(40代・男性)

第2位の「所ジョージ」さんは、世田谷ベースに代表される独特のライフスタイルが強い印象を残しています。「センス」「遊び心」「こだわり」というキーワードが世代を問わず多く挙がり、自由な発想で住む人を楽しませる家を作ってくれそうだというイメージが定着している様子がうかがえました。

◆第3位 タモリ 41票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・自然好きなイメージがあるから。(20代・女性)

・独創的なデザインで作ってくれそうなので。(30代・女性)

・あの方ですからかなりこだわって作ると思います。(30代・男性)

・細かなこだわりにもうんちくがありそうで奥の深い物件が誕生しそうだから。(40代・男性)

第3位の「タモリ」さんは41票で、番組で見せる豊富な知識と、何事にも妥協しないこだわりの強さに信頼を寄せる声が集まりました。建築の専門家ではなくとも、本物を見抜く眼で素材選びにも徹底的に向き合ってくれそう、という期待がうかがえます。

◆第4位 木村拓哉 37票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・家作りが上手そう。(20代・男性)

・名前に木が入っているから。(20代・男性)

・自然のものが好きそう。詳しそう。(30代・女性)

・センスの良い、それでいてしっかりとした家を建ててくれそう。(30代・女性)

・センスが良さそうだし、自然素材でスタイリッシュな家屋を作り出すのがとても上手そう。(50代・女性)

第4位の「木村拓哉」さんは37票で、「木」の字が名前に含まれることに着目したユーモアのある回答も複数見られました。それ以上に多かったのが「センス」への評価で、立ち居振る舞いから漂うスタイリッシュさが住まいのデザインにも投影されているようです。

◆同率第5位 森泉 30票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・家がまずおしゃれ、センスがありそう。(20代・女性)

・自然の中での生活をおすすめしてくれそう。(40代・女性)

・家をDIYしていらっしゃるので、木材についても詳しそうなので信頼できそう。(40代・女性)

・DIYの神様。(50代・男性)

・木材の扱い方にセンスの良さを感じる。(50代・男性)

同率第5位の「森泉」さんは30票を獲得し、ファッション業界の家系で培われた美的感覚と、本格的なDIYの腕前が支持の理由として挙げられました。おしゃれかつ実用的な木の家を作ってくれそうというイメージが、世代を問わず広がっている様子がうかがえます。

◆同率第5位 渡辺篤史 30票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・家をいっぱい見ているから、木造の良さもわかると思う。(20代・男性)

・色々な建物を見てきた人だから。(30代・男性)

・建物探訪という番組でいろいろな家を見ているから知識がありそう。(40代・女性)

・いろいろな家を見ているので経験豊富。(50代・男性)

・テレビ番組で長年建物を見ているし、建築に対する造詣が深そうだから。(50代・男性)

同率第5位の「渡辺篤史」さんも30票を獲得しました。

住宅紹介番組の長年の経験から「数多くの住まいを見てきた目利き」として評価されており、さまざまな建築物に触れてきた経験こそが理想の木の家を構想する財産になる、と捉えられているようです。

◆同率第7位～第10位

ここからは第7位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第7位 城島茂 29票

・素材の良し悪しに精通していそうなイメージがあるから。(30代・女性)

・DASHのイメージが強いから。(30代・女性)

・ダッシュ村などで自然に慣れ親しんでいるので素材にこだわりそうだから。(40代・女性)

同率第7位 ヒロシ 29票

・キャンプが好きなので、木にも詳しく、こだわりがありそう。(30代・女性)

・キャンプのいいテイストを盛り込んでくれそうでした。(40代・女性)

・自ら山を所有して、アウトドアを楽しんでいる。きっと良い木の家をデザインしてくれる。(50代・男性)

第9位 GACKT 26票

・住んでいなさそうだからこそしてみて欲しい。(20代・女性)

・センスが良さそう。(20代・男性)

・こだわったデザインを作ってくれそう。(40代・男性)

第10位 田中卓志（アンガールズ） 24票

・建築士の資格持ってるから。(30代・女性)

・博識だから。(40代・女性)

・建築関係の資格をもっていて、いいものを建ててくれそうだから。(50代・男性)

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

第1位の「ヒロミ」さんは、DIYによる高い技術力と素材への知識が圧倒的な支持理由でした。

第2位の「所ジョージ」さんは、世田谷ベースに象徴される趣味空間としての自由な発想とセンスが評価され、第3位の「タモリ」さんは博識ぶりと細部までのこだわりへの信頼から選ばれていました。

こだわりの木の家を建てたい、素材から丁寧に選んだ住まいを実現したい方は、木材にこだわった家づくりをする工務店を選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社和秋建設による調査」である旨の記載

・株式会社和秋建設（https://www.washu-m.com/）へのリンク設置

【株式会社和秋建設について】

所在地：〒640-8017 和歌山市北新戎ノ丁22番地

Tel：073-463-0748

代表者：前田 純

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作