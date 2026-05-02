香川・高松に“爆レトロ”上陸。昭和・平成の記憶がよみがえる屋内レトロイベント 【第四回 四国レトロ商店街蚤の市】 2026年5月16日（土）・17日（日）サンメッセ香川 小展示場にて開催

四国レトロ商店街蚤の市

昭和・平成の“あの頃”が帰ってくる。

懐かしくて、ちょっと新しい。

見た瞬間に心が動き、手に取った瞬間に記憶がよみがえる。

レトロ雑貨・古道具・キャラクター雑貨・レコード・駄玩具・ソフビ・ホーロー看板など、昭和・平成の記憶を詰め込んだレトロ雑貨の祭典

「第四回 四国レトロ商店街蚤の市」を、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、香川県高松市のサンメッセ香川 小展示場にて開催いたします。

本イベントは、香川県で唯一かつ最大規模の屋内レトロイベントです。

天候に左右されない完全屋内開催のため、雨の日でも安心して、ゆっくりと“昭和・平成の宝探し”をお楽しみいただけます。

8万点超の圧巻レトロワールド

四国・関西・広島・岡山・中部エリアなどから、2日間のべ74社が集結。

出品点数は8万点以上。

会場には、昭和キャラクター雑貨、企業ノベルティ、古道具、レコード、駄玩具、ソフビ、昭和家電、ホーロー看板、文具など、世代を超えて心をくすぐる品々がずらりと並びます。

「子どもの頃、家にあった」

「あの時代の空気を思い出す」

「懐かしいのに、今見ると新しい」

そんな声が自然と生まれる、まさに時間旅行のような二日間です。

完全屋内開催。安心して楽しめる大型施設イベント

会場となるサンメッセ香川 小展示場は、香川県を代表する大型コンベンション施設です。

無料駐車場は約1,700台。

空調完備の屋内会場で、暑さ・寒さ・雨を気にせず快適にお買い物をお楽しみいただけます。

また、会場内には看護師資格を持つスタッフも常駐予定。

お子様連れのファミリー層からシニア世代まで、安心してご来場いただける環境づくりを大切にしています。

物販を超えた「時間旅行型イベント」

四国レトロ商店街蚤の市は、単なる物販イベントではありません。

かつての商店街にあった、人と人との会話、品物との出会い、店主とのやりとり。

そうした“モノの温度”と“人の熱”を、現代のイベント空間に甦らせる取り組みです。

親子三世代で楽しめる懐かしさ。

若い世代には新鮮に映る昭和・平成カルチャー。

シニア世代には、思い出を語り合える場所。

世代を超えて同じ空間を楽しめる、地域参加型カルチャーイベントとして展開いたします。

特別企画も満載

今回の第四回開催では、来場者の皆様により楽しんでいただける特別企画を多数ご用意しています。

第一弾｜じゃんけんぽんマン現れる

土曜日の有料時間帯に、買い物袋を持つ来場者へ突然じゃんけん勝負。勝てば粗品をプレゼント。

第二弾｜限定商品には福アリ

各ブースの当日限定商品に“当たり”の仕掛け。500円商品券や、超当たりとして1万円商品券が当たるチャンスも。

第三弾｜出店者ブース総選挙

お客様が「一番映える」と思ったブースに投票。的中者には粗品、選ばれたブースには次回参加料無料の特典を予定しています。

第四弾｜昭和レトロコーデ

日曜日限定。ワンポイントでもレトロを取り入れてご来場いただいた方へステッカーをプレゼント。

第五弾｜レトロ雑貨サルベージ

湖に眠るお宝を引き上げるようなワクワク企画。全品100円、お一人様3点までの早い者勝ち企画です。

第六弾｜映え映えスポット

昭和・平成の記憶を写真に残せるフォトスポットを設置。撮るだけではなく、“記憶ごと写す場所”としてお楽しみいただけます。

地元テレビ局による取材収録も予定

開催初日の2026年5月16日（土）には、地元テレビ局による取材収録も予定されています。

会場の熱気、来場者の表情、出店者のこだわり、レトロ雑貨との出会いなど、四国レトロ商店街蚤の市ならではの世界観を広く発信してまいります。

開催概要

イベント名

第四回 四国レトロ商店街蚤の市

開催日

2026年5月16日（土）・17日（日）

会場

サンメッセ香川 小展示場

香川県高松市林町2217-1

入場料

【5月16日（土）】

レトロ一番乗りタイム｜13:00～14:00｜1,500円

商店街めぐりタイム｜14:00～17:00｜800円

夕市ふらりタイム｜17:00～19:00｜無料

【5月17日（日）】

ゆったり一番乗りタイム｜10:00～11:30｜1,200円

よりみち商店街タイム｜11:30～13:30｜500円

午後のふらり市タイム｜13:30～16:00｜無料

出店者数

2日間のべ74社

出品点数

8万点以上

公式Instagram

@shikoku_retro_shoutengai

こんな方におすすめです

昭和・平成グッズをこよなく愛するレトロ趣味層。

親子三世代で思い出を共有したいファミリー層。

懐かしい雑貨をもう一度手にしたいシニア層。

推し活やSNS映えを楽しみたい若い世代。

どの世代にも、それぞれの“懐かしい”と“新しい発見”が待っています。

取材・メディア関係者の皆様へ

当日は、取材受付やメディア向け撮影のご相談も可能です。

事前取材、出店者紹介、主催者インタビュー、来場者の声、会場風景の撮影など、柔軟に対応させていただきます。

地域文化、世代間交流、ネオ昭和ブーム、商店街文化の再構築、地方発カルチャーイベントなど、さまざまな切り口で取材いただける内容となっております。

お問い合わせ

四国レトロ商店街蚤の市 実行委員会

担当：難波

TEL：080-8242-6383

MAIL：makoto.de.domo@docomo.ne.jp

Instagram：@shikoku_retro_shoutengai

懐ッ。

その一歩が、底なし沼。

昭和と平成の記憶が交差する二日間。

“あの頃”を探しに、ぜひサンメッセ香川へお越しください。