【５月開始】現場のシーンに合わせたパワハラ予防対策研修・オホーツクで実績、出張・オンライン全国対応

カウンセリングゆうび

北海道北見市の「企業カウンセラーゆうび」（佐藤優美代表）は5月から、パワーハラスメント予防や対策研修の全道、全国対応を始めます。企業での体験や、オホーツク地区で千件の相談実績を基に、現場のシーンに合わせた対応を提示できるのが大きな特徴です。北海道での出張研修、北海道外のオンライン相談、いずれにも対応いたします。

パワハラだと思われたらどうしよう。部下の指導で困っていませんか？

部下から「それ、パワハラです」と言われ仕事がお願いできず困っていませんか？

ホワハラとは何？

職場の風通しを良くするコミュニケーション法、アンガーマネジメント（怒りの感情コントロール）を中心に世代間ギャップ、ハラスメントにならない正しい指導方法、人との関わりの大切さをお伝えしています。

オホーツク管内の各地で講演をしている代表の佐藤

需要が高まるハラスメント講話では、人との関わり合いを大切に、職場の風通しを良くするコミュニケーションの具体例とお話し聴き方（傾聴）を研修メニューに取り入れ、受講された方がその日から実践できる内容をふんだんに取り入れています。

昨今は、ちょっとした人間関係のボタンのかけ違いから誤解が生まれ、ハラスメントに発展する可能性があります。しっかりとした信頼関係があれば何の問題もないことが、今の日本ではトラブルになることが多いです。

近年の研修・講演の主な実績

ハラスメント対策セミナー（北海道中小企業家 同友会 オホーツク支部様）

現場で役立つハラスメント対応の基本（留辺蘂商工会議所様）

ハラスメント講習会（オホーツク管内 塗装業様）

ハラスメント講話（オホーツク管内 建築会社様）

楽しく学ぼう!ハラスメント講座（訓子府町教育委員会様）

代表の佐藤は８年前から、カウンセリングや企業研修などを行い、通算千件の相談を受けてきました。オホーツク管内でハラスメントの研修の実績があるほか、企業との契約で外部相談窓口の仕事にも携わっています。北見市内の企業で品質管理部門に所属した際、さまざまな部署との調整に当たり、人間関係の難しさを痛感。そうした経験も活かし、ハラスメント研修に力をいれています。さまざまな相談を通じ、ベテラン世代の気持ちも若い世代の感じ方も分かることから、世代間ギャップを埋めることがハラスメント防止につながると確信しています。

初回はZoomか電話で打ち合わせをし、ニーズに合わせた対応を設計します。

ハラスメント研修

【ハラスメント研修動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sS9jA5X3QLg ]

その日から使える「聴き方・伝え方」を丁寧に解説

正しいハラスメント知識を学び

良好なコミュニケーションでお互いが理解し合い、

尊重できる関係作りのお手伝いができればと思っています。

研修講師・カウンセラー：佐藤優美

企業で１７年間勤めた経験を経て２０１８年に創業いたしました。

コミュニケーションからアプローチするハラスメント研修を企業向けに提供しています。

現在までに建築業、塗装業、児童福祉事業（保育士等）、公務員の皆様にお届けしました。

各分野の専門家ともつながり、多様な課題にスピーディーに対応しております。

目の前の人の力になりたいという強い思いを胸に、働く人に寄り添い続けます。

【受賞歴】

2026.1 経済産業省主催 GIRAFFES JAPAN RED ビジネスプラン発表会 サポーター賞受賞

パワハラ研修の準備をする代表の佐藤

【会社概要】

社名：企業カウンセラーゆうび

本社所在地：北海道北見市中央三輪４丁目518-77メゾン杉本105

代表：佐藤 優美

事業内容： ハラスメント研修・出張講話

取得資格： 一般財団法人 日本能力開発推進協会 JADP認定 ハラスメント対策マネージャー(R)

一般財団法人 日本能力開発推進協会 JADP認定 ビジネスコーチ(R)

一般財団法人 日本能力開発推進協会 JADP認定 エグゼクティブコーチ(R)P

設立：2018年4月 Webサイト： https://kigyo-care.com(https://kigyo-care.com) （企業カウンセラーゆうび）

https://yu-bi-care.com （カウンセリングゆうび）

お問い合わせ先：☎ 090-9755-2400 (メール) yasezuku@gmail.com