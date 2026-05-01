世代を超えて愛されるスターたちが月替わりでステージに登場！独占ライブ『ザ・ゴールデンステージ』７作品一挙放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、毎月たくさんのプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けしています。

世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会える「ザ・ゴールデンステージ」。5月はこれまでに開催された全7ステージを一挙に放送します！

最新の第7弾では、年末の紅白歌合戦での「けん玉ギネス世界記録チャレンジ」でもおなじみの演歌歌手・三山ひろしと、1993年に「おんなの祭り」でデビューし、紅白歌合戦出場経験や日本レコード大賞最優秀歌唱賞の受賞歴もある、実力派演歌歌手・市川由紀乃が圧巻の共演！実力派の2人が紡ぐ、名曲の数々をお届けする「ザ・ゴールデンステージ第７弾 三山ひろし・市川由紀乃」を独占TV初放送でお送りします。

そのほかにも、記念すべき第1弾「ザ・ゴールデンステージ第１弾 田川寿美・水森かおり」から、人気グループ「純烈」と実力派シンガーが贈る、必見のステージ「ザ・ゴールデンステージ第６弾 純烈・ゆあさみちる・西山琳久」まで、一挙放送（一部無料）いたします！迫力あるステージや、ここでしか聞けないトークなど、観る人すべてが笑顔になれる「ザ・ゴールデンステージ」。この機会にぜひ、第1弾から第7弾までまとめてお楽しみください！

独占ライブ 『ザ・ゴールデンステージ』７作品一挙放送！

●放送スケジュール

5/3（日・祝）あさ7：00（全1作品）

5/13（水）より毎週水曜・木曜 夕方 または よる 6：00頃、5/31（日）午後3:45 （全7作品）

豪華スターと長崎で会える！

世代を超えて愛されるスターたちが月替わりでステージに登場するザ・ゴールデンステージ！

「ザ・ゴールデンステージ第1弾 田川寿美・水森かおり」【無料】 放送日時：5月3日(日)あさ7：00 / 5月13日(水)よる6：30

世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会える「ザ・ゴールデンステージ」。田川寿美・水森かおりなど紅白出場歌手と注目の若手歌手による記念すべき初回公演を独占放送！通常のライブとはひと味違った特別ステージで、月替わりで豪華スターが登場する特別な時間をぜひお楽しみ下さい。

月替わりで豪華スターが登場するザ・ゴールデンステージ！

第2弾は鳥羽一郎ファミリーが長崎に登場！親子共演も必見！

「ザ・ゴールデンステージ第2弾 鳥羽一郎・山川豊・神野美伽・木村徹二」放送日時：5月14日(木)よる6：00

第2弾は豪華、鳥羽一郎ファミリーが登場！代表曲はもちろん、親子共演の様子も独占放送でお届けします！さらに実力派の神野美伽も歌唱パフォーマンスを披露！通常のライブとは、ひと味違った特別ステージで、歌はもちろん、家族だからこそできる楽しいトークにもぜひご注目ください！

第3弾は紅白出場の実力派3名による歌唱にご注目！

「ザ・ゴールデンステージ第3弾 山本譲二・中村美律子」【無料】 放送日時：5月20日(水)夕方4：00

世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会える「ザ・ゴールデンステージ」。第3弾は紅白歌合戦への出場歴多数！山本譲二、中村美律子、香西かおりの実力派の3名による圧倒的な歌唱パフォーマンスをお楽しみください。

第4弾は堀内孝雄・川中美幸のステージをお届け！

「ザ・ゴールデンステージ第4弾 堀内孝雄・川中美幸」放送日時：5月21日(木)よる6：00

世代を超えて愛される豪華スターと毎月、長崎スタジアムシティＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで会うことができる「ザ・ゴールデンステージ」。第4弾は堀内孝雄・川中美幸が登場！長崎での特別なこの公演を独占放送でお届けします！通常のライブとはひと味違った特別ステージで、歌はもちろん、楽しいトークにもぜひご注目ください！

世代を超えて愛されるスターたちが月替わりでステージに登場するザ・ゴールデンステージ！

「ザ・ゴールデンステージ第5弾 美川憲一・コロッケ」放送日時：5月27日(水)よる6：00

今回はデビュー60周年の美川憲一さんと芸能生活45周年のモノマネ界のレジェンド・コロッケさんが歌と笑いの極上エンターテインメントショーをお届けします。通常のライブとは、ひと味違った特別なステージをぜひお楽しみ下さい！

第6弾はスーパー銭湯アイドルとしても人気の純烈が登場！

「ザ・ゴールデンステージ第6弾 純烈・ゆあさみちる・西山琳久」放送日時：5月28日(木)よる6：00

今回の豪華アーティストはスーパー銭湯アイドルとしても注目を浴びた人気グループ、純烈がついに登場！「バッチグー」「言葉足らずのメロディ」「ありがとう」など人気曲を披露します。その他、切ないバラードから歌謡ポップスまで、芯のある歌声で独自の世界観を表現するゆあさみちるの圧倒的な歌唱力に加え、長崎県在住の小学5年生、西山琳久が細川たかしの名曲「望郷じょんから」を熱唱します。

第7弾は実力派の三山ひろしと市川由紀乃が圧巻の競演

「ザ・ゴールデンステージ第７弾 三山ひろし・市川由紀乃」【独占初放送！】放送日時：5月31日(日)午後3：45

今回の豪華アーティストは、実力派の演歌歌手、三山ひろしと市川由紀乃が登場！三山ひろしはデビュー曲「人戀酒場」から「花とサムライ」に加え、紅白歌合戦の使用曲「酒灯り」など人気曲を披露します。市川由紀乃は、「うたかたの女」「海峡氷雨」などに加え、闘病生活からの復帰作「朧」を熱唱。圧倒的な歌唱力を誇る2人によるカバー曲のデュエットも多数熱唱します。

特集ページURL：https://www.bs10.jp/premium/feature/detail/20260511/(https://www.bs10.jp/premium/feature/detail/20260511/)