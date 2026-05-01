【就活×AI】国家資格キャリアコンサルタントら60名の知見を融合！ PORTキャリア監修の「適職診断」をリリース

ポート株式会社

新卒採用支援事業を展開するポート株式会社（代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区）は、運営する「PORTキャリア」において2026年4月より「適職診断」を無料で提供開始いたしました。本ツールは、国家資格キャリアコンサルタントなど60名の専門家の知見とAI技術を融合し、50問の設問に答えるだけで「あなたに合う職種TOP3」や「マッチ度が低い職種」などを詳細に提示します。自己理解を深め、納得感を持った企業選びへとつなげる実践的な診断ツールです。

公式サイト：https://www.theport.jp/portcareer

適職診断URL：https://careerpark.jp/tools/portcareer/suitable_jobs_ai

■ご利用の流れ

■ツールの概要・特徴

- 下記URLにアクセスhttps://careerpark.jp/tools/portcareer/suitable_jobs_ai※使用には「キャリアパーク」 へのログインが必要です。- 全50問の設問に直感的に回答- AIが分析し、診断結果を生成※常に最新の診断結果を保存。自身の変化をリアルタイムに把握できます。- 診断結果を業界研究や企業選びなどに活用

PORTキャリアを監修する60名の専門家のノウハウを活かし、プロの知見に基づいて、適職の提示や職種の詳細を解説します。自分の適性と職種別の相性を可視化し、企業選びのヒントとして活用できる実践的なツールです。

1. 専門家60名の知見×AIによる精密分析

豊富な経験を持つキャリアコンサルタント60名の知見を、職種選定のプロンプトだけでなく、診断結果の職種解説にも反映しています。50の設問に直感的に答えるだけで、AIが「論理的思考力」「ストレス耐性」など6つの要素からあなたの強みを多角的に分析。就活生の憧れや興味に偏らず、強みと環境の相性を重視したスコアリングを行い、活躍が期待できる「業界×職種」TOP3を適合度とともに提示します。

2. 興味から広がるプラス1の選択肢を提示

あなたが興味を持っている職種に対し、その職種が属するカテゴリ内から、あなたの特性にマッチする具体的な職種と推奨業界をセットで選定します。TOP3の職種とは別の視点から、あなたの強みとどう紐づくかを具体的に提示するため、志望職種への理解を深めるだけでなく、視野を広げながら納得感を持って企業選びを進めることができます。

3. 「マッチ度が低い職種」の提示でリスクを回避

適合度が低く、あなたの強みが発揮されにくい職種を3つピックアップし、その理由を客観的に解説します。また、専門家の視点から見落としがちな企業の実態や文化に着目し、「#若手から裁量あり」「#チームプレー重視」など、あなたにマッチする適職条件を5つ提示。入社後のミスマッチを回避し、自分に合った企業選定をサポートします。

■ ご利用イメージ

- 設問に回答

「強み」「価値観」などを測る50問の設問に直感で答えていきます。5択形式を採用しており、自身の行動特性やキャリア観、ストレス耐性などを分析します。

- キャリア志向性診断レポートを提示

「論理的思考力」「変化対応力」「業務遂行力」「巻き込み力」「傾聴・共感力」「ストレス耐性」の6つのスコアが六角形グラフで可視化され、強みや環境への適性を踏まえた客観的な分析結果が表示されます。

- あなたに合う職種TOP3＆気になる職種との相性分析

あなたの強みが特に活かせる「業界×職種」のTOP3が適合度とともに提案されます。さらに、自分が気になっている志望職種との相性分析も詳細に解説されるため、今後の業界・企業研究の指針となります。

- マッチ度が低い職種リスト＆プロが選ぶ就活軸

診断上、強みが発揮されにくい「マッチ度が低い職種」を提示。 その後、専門家が推奨する「企業選びの5つの就活軸」とあなた専用の「見落としがちな適職条件」をハッシュタグで紹介し、最後には専門家からのアドバイスコメントも表示されるため、あらゆる角度から企業選びの軸が明確になります。

- 前回の結果を確認

前回の結果は自動保存されるため、トップページからいつでも振り返ることができます。

■開発の背景

就職活動において、「自分に合った職種がわからない」と悩む就活生は多くいます。一人で自身の強みや適性とマッチする職種を見つけるのは難しく、「プロの意見を聞いてみたい」と思っても、日常的に多様なキャリアの専門家に相談できる機会はなかなか得られません。

こうした課題を解決するため、国家資格キャリアコンサルタントなど60名の専門家にアンケートを実施し、彼らが持つリアルな知見や適職の判断軸を盛り込んだ「適職診断」を開発いたしました。

多様なプロの意見を凝縮した本ツールを通じて自分自身への理解を深め、納得のいく企業選びのヒントとしてご活用いただけます。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：33百万円(2025年12月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク！就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

HR戦略コンサルティング

https://www.theport.jp/port-hr/lp/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

ポート株式会社：広報担当 諏訪

コーポレートサイト：https://www.theport.jp/

E-mail：pr@theport.jp

TEL：03-5937-4701