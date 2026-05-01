業務用加工食品卸のジーエフシー株式会社、5月の新商品ラインナップを公開

ジーエフシー株式会社

業務用加工食品の企画・開発・卸販売を手がけるジーエフシー株式会社（本社：岐阜県羽島郡笠松町、代表取締役社長：西村公一）は、2026年5月の新製品ラインナップを公開いたしました。

ジーエフシーは和食から洋食、デザートまで幅広いジャンルの新商品を取り揃え、飲食業界の皆様のメニュー提案を強力にサポートします。

■おひたしの基 小松菜

調理イメージ最後のひと手間で自店の味優しい味付けのおひたしの基“もと”

調味の幅を残すため塩味を抑え、自店のだしや醤油を合わせるだけで簡単に“店の味”に仕上がります。手間のかかる小松菜の下処理も不要で、胡麻和えやおひたしのベースとしてご使用いただくのはもちろん、肉料理の添え物や刺身の端材と和えることで、主役級のおつまみとしてもご活用いただけます。

■北海道産昆布と切干大根のたらこ和え

調理イメージ昆布の旨みとたらこのコクごはんもお酒もすすむ一品

北海道産昆布の旨みを活かしつつ、甘めに味付けることで小鉢や副菜にぴったりの食べやすい味わいに仕上げました。粘度のある仕上がりのため、小鉢や先付で形が決まりやすく、安定した盛り付けが可能です。弁当やおせち料理の一品としても使いやすい逸品です。

■大葉入りつくね棒

調理イメージコリッと食感大葉の香りと旨味あふれるつくね棒

鶏肉の旨味と、コリコリとした軟骨の食感が楽しめるつくね棒に仕上げました。

手軽に食べられるスティック形状で、おつまみやお弁当、惣菜メニューに最適です。焼き・揚げなど調理や味付けのアレンジも自在で、冷めても美味しくお召し上がりいただけます。

■いか魚卵詰め［醤油味］

調理イメージ柔らかイカにたっぷり詰まったプチプチ食感

小いかの胴に、タチウオを使った旨みのあるすり身と、シシャモ卵を詰め込んで味付けました。

プチプチとした卵の食感と海の旨みを楽しめます。解凍のみで使用可能なため、弁当やおつまみにも最適です。

■いか魚卵詰め［明太味］

調理イメージピリッとした辛さに卵の食感がアクセント

小いかの胴に、旨みのあるタチウオを使ったすり身と、シシャモ卵を詰め込みました。

プチプチとした卵の食感と海の旨みを楽しめます。明太風の味付でピリッと辛いため、おつまみに最適です。

■もっちり饅頭［南瓜］

調理イメージもっちり食感で素材が引き立つ

蒸しても形が崩れにくく、もっちりとした食感が特徴のかぼちゃ饅頭です。

魚肉すり身を使わないシンプルな配合で素材の味を生かし、餡かけや付け合わせなど、手軽にアレンジできる仕立てです。

懐石料理や弁当にも使いやすい逸品です。

■銀鮭西京焼き

調理イメージ焼成済で解凍そのまま使用可能

職人がカットした銀鮭を、漬込みだれに丸一日丁寧に漬込み、過熱蒸気でやわらかジューシーに焼き上げました。

美しい色合いを保っており、お節等に加えるだけで華やかな彩りに仕上がります。

この他にも数多くの商品を取り揃えました。

詳しくは当社ホームページをご確認ください。

https://gfc-jp.com/document

ジーエフシー株式会社について

当社は、『「おいしい出会い」を創りたい おいしい笑顔を世界に広げたい』をビジョンとして掲げております。創業以来、業務用加工食品の企画・開発・販売を通じて、日本の食文化の素晴らしさを全国に、そして世界へと発信してまいりました。約3万点の商品アイテムと1,000社を超える協力会社との連携により、高品質で安全な商品の安定供給を実現しています。また、野菜の皮むきや魚の切り身などの下ごしらえの手間を省いた商品は、調理場の作業効率を大幅に向上させます。日本の三大珍味や世界の希少な食材など、付加価値の高い商品も取り揃えており、高級レストランや専門店からも高い評価をいただいております。さらに、高齢化社会に対応し、医療や介護の現場で求められる食べやすさや栄養価を考慮した機能性食品の開発にも力を入れています。当社はこれからも「食」の創造者として、お客様の笑顔と世界の食文化の発展に貢献してまいります。