『coly ID』GW記念キャンペーン開催！

株式会社coly

この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）が運営しているWebサービス『coly ID』にて、「GW記念キャンペーン」を開催いたします。

『coly ID』のご利用はこちら！

▶https://colyid.com/

■キャンペーン詳細１.

抽選で200名様に500coly pointプレゼント！

キャンペーン期間中に『coly ID』ゲームショップでお買い物をされたお客様から抽選で200名様に500coly pointをプレゼントします。

・キャンペーン期間

2026/5/1（金）00:00 ～ 2026/5/6（水）23:59

・参加条件

キャンペーン期間中に『coly ID』ゲームショップで商品を購入する

・ポイント配布日

2026年5月中の配布を予定しています。

■キャンペーン詳細２.

復帰＆初回利用者限定！150coly pointプレゼント！

過去2ヶ月間『coly ID』ゲームショップを利用していないお客様、または初めてご利用のお客様がキャンペーン期間中に『coly ID』ゲームショップでお買い物をすると、もれなく150coly pointをプレゼントします。

・キャンペーン期間

2026/5/1（金）00:00 ～ 2026/5/6（水）23:59

・参加条件

2026年3月1日00:00～2026年4月30日23:59に『coly ID』ゲームショップの利用がないお客様（キャンペーン期間中の新規登録者を含む）が、キャンペーン期間中に『coly ID』ゲームショップで商品を購入する

・ポイント配布日

2026年5月中の配布を予定しています。

■注意事項

※本キャンペーンは株式会社colyが主催しております。

※本キャンペーンの対象はゲームショップのみとなります。coly storeはキャンペーン適用外です。

※キャンセル・返金等により決済が成立しなかった場合は対象外となります。

※当選の権利の譲渡・換金はできません。

※本キャンペーンは対象のお客様が期間中に1円以上のお支払いをされた場合に条件達成となります。

※coly pointのお支払いは期間中の支払い金額の算定に含まれません。

※coly storeでのお支払いは期間中の支払い金額には含まれません。

※本キャンペーンはポイントプレゼント配布日時点で、条件達成時に連携していたゲームアカウントとcoly IDの連携が維持されていない場合は対象外となります。

※「復帰＆初回利用者限定！150coly pointプレゼント！」は2026年3月1日から2026年4月30日までの期間に『coly ID』ゲームショップで無料商品の購入、coly point支払いを含め利用がないお客様が対象となります。

※未成年の方で本キャンペーンに参加をご希望の場合は、保護者の同意を得た上でご参加ください。

※景品を転売する行為は禁止いたします。

※本キャンペーンは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※景品は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※キャンペーン参加にあたってのインターネット通信料・接続料はお客様の負担となります。

※通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※機種・OS・ブラウザ等の環境により、一部の電子デバイスからはご応募いただけない場合がございます。

※個人情報の取扱いについては、株式会社colyの個人情報保護方針に記載しておりますので、ご覧ください。

＜お問い合わせ先＞

colyid_support@coly.info

お問い合わせの際は件名を「coly ID GW記念キャンペーン」と記載してください。

※営業時間：平日10時～17時

※土・日・祝日ほか当社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降のご回答となります。