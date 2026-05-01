株式会社豊四季不動産、事業拡大に伴い柏支店を増設

株式会社豊四季不動産

千葉県柏市を拠点に不動産の売買・コンサルティングを行っております株式会社豊四季不動産（本社：千葉県柏市 代表取締役社長：葉梨貴裕、以下「当社」）は、更なる事業規模拡大に伴い、柏支店を開設いたしました。

■ 理念を体現する空間 ― 「端正さ」が宿る職場へ

JR常磐線/東武野田線 柏駅東口からすぐの場所に店舗がございます。エントランス会議室経営陣と従業員が同じフロアで業務します作業に集中できるオンライン会議スペース

当社が本拠点の開設において目指したのは、単なる業務スペースの拡張ではなく、企業理念を体現する空間づくりです。社員一人ひとりが自らの仕事に誇りを持ち、「この会社で働くこと」に価値を感じられる環境の構築を目的としました。

設計にあたり重視したのは、「仕事の質を空間で表現する」という思想です。日々の業務に向き合う姿勢や、プロフェッショナルとしての責任感を、整然としたレイアウトや機能的な導線設計など、空間の“端正さ”として具現化しました。視覚的な美しさと実務効率を両立させることで、組織全体の生産性向上を図っています。

また、本オフィスでは経営陣も社員と同じフロアで業務にあたる設計とし、現場と経営の距離を縮めています。役職に関わらず率直な意見交換ができる環境を整えることで、迅速な意思決定と組織力の向上を目指しています。

従業員の憩いのスペース会議室

■当社代表取締役社長 葉梨貴裕より

当社は本日で、創業6期目を迎えました。

これもひとえに、日頃よりご愛顧いただいているオーナー様、入居者様、地域の皆様、そしてお取引先企業の皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

おかげさまで社員数も着実に増加し、組織体制の強化を進めてまいりました。

私たちはこれからも柏市をはじめとする地域社会に寄り添い、「頼られる存在」であり続けられるよう、実直な事業運営に努めてまいります。

「最も身近で、最も誠実で、最もプロフェッショナルな不動産会社になる。」

とよしき不動産は、これまで育てていただいた地域への感謝を原動力に、成長の歩みを続けてまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■その他各拠点の概要本社

〒277-0862

千葉県柏市篠籠田1400-13

柏支店

〒277-0005

千葉県柏市柏2-2-2 浅野ビル4F

東京支店

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-7-2

S-Glanz AKIHABARA 5階

豊四季駅前店

〒277-0863

千葉県柏市豊四季159-3

※完全予約制

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社豊四季不動産

千葉県柏市篠籠田1400-13

担当：マーケティング部 高野/清水

https://toyofu.jp