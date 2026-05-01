Juice=Juice OG 稲場愛香最新写真集『香愛』が、5/8(金)より電子書籍で配信スタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。5月8日(金)には、Juice=Juice OG・稲場愛香さんの写真集『香愛』をリリースいたします。

『香愛』表紙

Juice=Juiceを卒業後、2024年にソロアーティストとしてデビュー。その後、音楽活動を中心に演技など幅広く活動する稲場愛香。最新写真集『香愛』（紙版：2025年11月15日発売）が、2026年5月8日より電子書籍で配信スタート！

『香愛』は、稲場愛香が愛する香りをテーマにした一冊。台湾を舞台に、「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りをイメージし、様々なシチュエーション、衣装で表現。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックという、現在の稲場愛香が併せ持つやわらかさと強さと大人の色気を詰め込みました。成長した彼女の覚悟と意志が感じられる1冊を、ぜひ電子版でもご覧ください。

【書誌情報】

稲場愛香 写真集 『 香愛 』※読み方（こうあい）

撮影：中山雅文

価格：3,300円（税込）

発行：ワニブックス

電子版は2026年5月8日より配信開始

＜稲場愛香 既刊電子版＞

●Juice=Juice 稲場愛香 写真集 『 愛land 』（撮影：TOMMY） 発行：オデッセー出版

●稲場愛香 写真集 『 Love perfume 』（撮影：根本好伸） 発行：オデッセー出版

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。