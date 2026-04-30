世界高血圧デーを記念し、市民公開講座とイベントを実施します！
姫路市
市民公開講座チラシ
記念イベントチラシ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/431_1_5937c6e1eed9e1cca1536dca33b2a227.jpg?v=202605010151 ]
申込方法
世界高血圧デー市民公開講座申込フォーム :
https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/8c85a3b3-cde2-4372-8f25-eccdef94a45b/start
日時
- 令和8年5月17日（日曜日） 日没から午前0時 赤色
- 令和8年5月18日（月曜日） 日没から午前0時 緑色
日時
開催場所
費用
共催
市民公開講座チラシ
記念イベントチラシ
市民公開講座 清元市長と一緒に考える健康づくり「血圧測定から始める健康長寿プラン」
清元秀泰・姫路市長が、高血圧や生活習慣病の予防など健康づくりについてお話しします。
講義前に血圧測定や保健師等による健康相談も行っています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/431_1_5937c6e1eed9e1cca1536dca33b2a227.jpg?v=202605010151 ]
申込方法
電話または市ホームページ申込フォームから申込してください。
姫路市保健所健康課 電話：079-289-1697
世界高血圧デー市民公開講座申込フォーム :
https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/8c85a3b3-cde2-4372-8f25-eccdef94a45b/start
姫路城ライトアップ
姫路城とともに、アクリエひめじもライトアップされます。
日時
- 令和8年5月17日（日曜日） 日没から午前0時 赤色
- 令和8年5月18日（月曜日） 日没から午前0時 緑色
2026年世界高血圧デー記念イベント「血圧測定キャンペーン」
健康的な生活における血圧測定の重要性を知ってもらうことを目的に、イベントが開催されます。無料での血圧測定や高血圧専門医師のアドバイスコーナー、ガラポン抽選会を行います。
日時
令和8年5月22日（金曜日） 午後2時00分から午後5時00分
開催場所
JR姫路駅前 駅北交通広場（ピオレ姫路北側）
費用
無料
共催
日本高血圧学会、姫路市