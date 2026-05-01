フリーズドライ食品の製造・販売を手がける株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、以下コスモス食品）は、2026年5月6日（水）～5月12日（火）に西宮阪急百貨店にて催事出店いたします。本催事では定番のお味噌汁やスープに加え、2026年3月に発売した新商品「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」など、フリーズドライ商品を幅広く展開予定です。

開催概要

日時：2026年5月6日(水)～5月12日(火)10:00～20:00 ※最終日は18:00まで 場所：西宮阪急百貨店2階 トップステージ 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番1号

https://www.hankyu-dept.co.jp/nishinomiya/index.html

販売商品

・お味噌汁、スープよりどりセット （※ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物はじめ、 お好きな定番商品が選べるお得なセット） ・o-en 三田で育ったお米のおじや～生姜と松の実～4食入 ・o-en 三田で育ったお米のおじや～柚子と湯葉～4食入 ・o-en 三田で育ったお米のおじや 2種4食入 ・o-en 三田で育ったお米のおじや 2食入り ・o-en 三田で育ったなすとピーマンのビーフシチュー4食入 ・o-en 三田で育ったなすとピーマンのビーフシチュー2食入 ・GENSEN 牛ひき肉のブラウンスープ ・GENSEN ORGANIC POTAGE コーン ・GENSEN ORGANIC POTAGE えだまめ ・GENSEN ORGANIC POTAGE トマト ・ぱぱっとベジ おくら ・ぱぱっとベジ 揚げなす ・ぱぱっとベジ かぼちゃ ・ぱぱっとベジ ほうれん草 ・ぱぱっとベジ モロヘイヤ ・ぱぱっとベジ ねぎ ・NATURE FUTURE FARM いちごパウダー(60g) ・NATURE FUTURE FARM ラズベリーパウダー(40g) ・NATURE FUTURE FARM いちご顆粒(30g) ・お渡し用ギフトバッグ（10食用） ・ギフトボックス 20食用

イベント担当者からのコメント

https://www.cosmosfoods.jp/

今後、オンラインショップでの展開を予定している新しい『ギフトボックス』を、本催事にて初めてお披露目いたします！「三田で育ったお米のおじや」や、「三田で育ったなすとピーマンのビーフシチュー」など、通常よりもブロックサイズの大きい商品にも対応できる仕様となっており、詰め合わせの幅が広がりました。ご自宅用はもちろん、手土産や母の日のギフトなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

季節のご挨拶や贈り物のシーンに合わせたギフト提案とともに、フリーズドライのフルーツパウダーや乾燥野菜なども展開し、毎日の食事に手軽に栄養や彩りを加えられる商品をご紹介いたします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

会社概要

株式会社コスモス食品 設立：1969年（昭和44年）12月 代表者名：圓井康輔 事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売

株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で活かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。

https://www.cosmosfoods.co.jp/