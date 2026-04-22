計画比113％！ 新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」が好調です

六甲バター株式会社

六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康 以下、QBB）から2026年3月1日（日）に発売した新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」が当社計画比約113％※とご好評いただいています。

QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ

※2026年3月末時点までの当社出荷計画と実績より

▷ 濃厚なのに低糖質（※1）で好調な『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』

「QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ」は、『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』をコンセプトに開発した商品の第三弾※2です。主原料であるクリームチーズにいちごのショートケーキの美味しさを合わせ、濃厚さと爽やかさを両立しました。

近年の健康志向の高まりとともに糖質を意識して商品をお求めいただく方も増えており、そのような方にも美味しいだけでなくショートケーキよりも糖質44%以上カット(※1)を実現した本商品をご支持いただいているものと考えます。

QBBは本製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献してまいります。

※1 日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご 100gあたりの比較

※2 第一弾は「フランボワーズ＆ライチ ～ローズの香り～」、第二弾は「白桃＆アールグレイ」

▷ 新商品「QBBチーズデザート いちごのショートケーキ」商品情報

QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ

販売期間 ：2026年3月1日(日) ～ 8月末

内容量 ：90g

希望小売価格：380円(税抜)

賞味期間 ：180日

発売エリア ：全国

・コンセプトは「まるでケーキ屋さんのスウィーツ」

本商品は、ケーキ屋さんのスウィーツを食べているような満足感・幸福感を1粒で表現した

シリーズの第三弾。いちごのショートケーキの複雑で深みのあるおいしさを表現しました。

・「ショートケーキ いちご」比で糖質44%カット※を実現

クリームチーズが主原料のため、満足感がありながら糖質44%以上をカット。

※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご 100gあたりの比較

・北海道クリームチーズと生クリーム、紅ほっぺいちごのマリアージュ

リッチなミルク感が特徴の北海道クリームチーズと甘みと酸味のバランスが良い「紅ほっぺいちご」

の果肉を配合。フレッシュな生クリームを食べているような味わいといちごの甘酸っぱさ、芳醇な

香りをお楽しみいただけます。

▷ 興味・関心の高さはイベントでも！ 10,000人参加の関連イベントを実施

イベントの様子

QBBチーズデザート６Pのコンセプト「1ピースの、しあわせ」をより多くの皆さまに知っていただきたいという思いから、2026年3月28日（土）に、東京都・有楽町駅前広場にて『QBBチーズデザート6P×トワイニング 幸せなマリアージュ in 有楽町』を実施いたしました。

10,000名様を対象とした新商品の無料配布のほか、トワイニング・ジャパン株式会社協力の下で英国王室御用達トワイニング紅茶の試飲などを実施。また、イベント内で「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」をご試食いただいた方を対象に実施したアンケートでは、97.5%の方に『購入したい』とご回答いただきました。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000097662.html

▷ QBBチーズデザート６P 新TV-CM放映中！

「QBBチーズデザート６Pがお店のどこにあるのかわからない……。」そんなお客様からのお声をきっかけにCM企画が誕生。商品の『癒し』のイメージとQBBチーズデザートはデザートだけどチーズ売り場にあることを皆様へお届けするため、誠実さと優しさで包み込んでくれる安心感のある町田啓太さんを起用し、同シリーズ商品約8年ぶりとなる本CMが完成しました。

弾き語りは今回が人生初挑戦という町田啓太さんの、力強くも優しい歌声にぜひご注目ください。

出 演：町田啓太さん ほか

公開開始：2026年4月17日（土）～

通常ver. ：https://youtu.be/uVbamJy4m4E

ロングver.：https://youtu.be/vDOsRC2nXXA

▶ 町田啓太 プロフィール

町田啓太 さん

1990年7月4日生まれ、群馬県出身。

2010年に俳優デビュー。以降、幅広い役柄を演じ分ける実力派俳優として映画、ドラマなどに多数出演。

近年の主な出演作は大河ドラマ「青天を衝け」、「光る君へ」、Netflixシリーズ「グラスハート」、「九条の大罪」、Netflix映画「10DANCE」、映画「ミステリと言う勿れ」など。

日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」が毎週土曜日夜9時から放送中。

CM撮影後、町田啓太さんにインタビューへお答えいただきました。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000097662.html

▷ 累計2億パック販売！『QBB チーズデザート6P』について

QBBチーズデザート６P 商品一覧

2009年にQBBから誕生した「QBBチーズデザート6P」は、クリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚でお楽しみいただけます。甘いのに糖質を気にせず食べることができ、他にはない独特の柔らかさとくちどけの良さが特徴です。累計出荷数は2億パックを突破しました※。

※ 2010年～2025年 年間出荷数より算出

※ これまで発売したシリーズ全商品

▼商品ラインナップ

・通期品

マダガスカルバニラ、瀬戸内レモン、ラムレーズン、ブルーベリー

・2026年3月新商品

いちごのショートケーキ

・2026年春夏季節限定品

白桃＆アールグレイ、静岡県産クラウンメロン、贅沢マンゴー

QBBチーズデザート6P ブランドサイト：https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=keita202604(https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=keita202604)

2026年春夏新商品情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000097662.html

▷ 会社情報

神戸工場

会社名 ： 六甲バター株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康

所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号

設立 ： 1948年12月13日

事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売

TEL ： 078-231-4681(代表)

FAX ： 078-231-4678

HP ： https://www.qbb.co.jp/

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