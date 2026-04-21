軽い着け心地なのに脇肉すっきり！いいとこ取りな欲張りブラ。軽やか補整でふっくらバストになる人気の「贅沢脇肉キャッチャー(R)︎」に爽やかな初夏を感じる新色「カーキ」が登場

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は4月16日より自社オンラインショップにて、軽くてラクなつけ心地でありながらしっかりとした補整力で美バストを作る「贅沢脇肉キャッチャー(R)︎」の新色となるカーキの販売を開始いたしました。

「脇肉キャッチャー(R)」シリーズは、加齢や授乳による体形崩れに悩む女性や体をキレイに見せたい方を中心に、累計販売本数80万枚超えを記録している大人気の機能性ブラジャー。

その中でも、軽いつけ心地でありながら、脇や背中のお肉をしっかり集めてきれいなバストラインを作り、理想のシルエットに近づく「贅沢脇肉キャッチャー(R)︎」。その特徴は以下の４点となります。

脇高設計で脇肉をしっかりキャッチして逃がさない

脇高設計でバックベルトのパワーネットと脇下の2本のボーンが集めたお肉をしっかりキャッチして逃しません。3列3段フックで安定感もバツグン。バストの土台を支える部分がクロステープ仕様になっており、ふっくらバストをしっかりとキープ。

太めのバックベルトで、背中すっきり！

バックベルトはパワーネットとレースで背中や脇のお肉をしっかり押さえ、すっきりとした痩せ見えを叶えます。

立体カップでバストラインをキープ

4枚パーツを縫い合わせたHEAVEN Japanオリジナルの立体的な「4枚接ぎカップ」でバストにカップが沿いやすく、バストを高い位置で持ち上げてキープ。カップ内側にはサイドパネルがあり、バストの広がりを抑えて、すっきりした印象に。きれいなバストラインとホールド力が、HEAVEN Japanの下着の特徴です。

細部にまでこだわったフィット感

幅広ストラップでバストをしっかり持ち上げて肩への負担を軽減します。カップサイズに合わせ太さが変わるため、どのサイズでも安定感があります。

独自開発の３Dワイヤーは谷間部分が体と反対方向に曲がっており、サイドも湾曲していることでワイヤーが体に当たりにくく、痛くなりにくくなっています。

お客様からのリクエストにこたえて、Kカップまで展開！

これまで他商品でもサイズの拡充に力を入れ、グラマーサイズのお客様から喜びの声をいただいているHEAVEN Japan。「贅沢脇肉キャッチャー(R)︎」でもたくさんのリクエストをいただき、サイズ拡充を行ってきました。新色であるスモーキーピンクもKカップまでの展開。サイズが大きくなっても価格が変わらないのも嬉しいポイントです。

初夏に着けたい爽やかなカーキ

爽やかさと落ち着きを兼ね備えた新色「カーキ」。透け感のある2色のグリーンがナチュラルなのに印象に残り、気分も上がるカラーとなっています。着けるだけで理想のシルエットに近づくHEAVEN Japanのブラジャーで、お気に入りのカラーを仕込んで春夏のファッションも楽しんでください。

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見がいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。



私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。



＜商品情報＞

商品名：贅沢脇肉キャッチャー(R)︎

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップB～D、アンダー65～80センチ

カップE～K、アンダー65～90センチ

カラー：カーキ、ブルーグレー、スモーキーピンク、ベージュ、ブラック

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3064-khaki



※お揃いのショーツは別売となります。

スタンダードショーツ

価格：2,200円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：カーキ、ブルーグレー、スモーキーピンク、ベージュ、ブラック

https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5109-khaki

Tバックショーツ

価格：2,480円 (税込)

サイズ：M、L、LL

カラー：カーキ、ブルーグレー、スモーキーピンク、ブラック

https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5134-khaki



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