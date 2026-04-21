【日本唯一のイタリアワイン・ソムリエ決定戦】第18回 JETCUPを開催！

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ティエリー・コーヘン）は国内唯一のイタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール「第18回JETCUP」を開催いたします。本日より全国のソムリエを対象に出場者の募集を開始します。本大会は2007年の初開催以来、今年で第18回を数える、日本で最も歴史あるイタリアワイン・ベストソムリエ・コンクールです。

本コンクールは、イタリアワインをはじめとしたイタリア文化の魅力を日本へ紹介し、ソムリエの方々に活躍の機会を提供することを目的としており、優勝者には、在日イタリア共和国大使館公認の「イタリアワイン大使」の称号が授与されます。また、副賞として2週間のイタリアワイン研修旅行が贈られ、イタリア現地のワイナリーを訪問し、最新情報を直接学ぶ貴重な機会が与えられます。

▲大阪・関西万博 イタリア館特設会場で行われた、第17回JETCUP（2025年開催）表彰式での記念写真■ 第18回JETCUP の注目ポイント

・「イタリアワイン大使」の称号を授与

イタリア共和国駐日大使館より公認された、国内で唯一「イタリアワイン大使」の称号が授与される非常に権威あるコンクールです 。

・ 豪華な入賞特典

優勝者への研修旅行のほか、入賞者には認定ディプロマ、ワイン専門誌への寄稿や取材機会、特別なセミナーへの招待など、その後のキャリアを強力にバックアップするチャンスが用意されています 。

・世界へ発信される本戦決勝

昨年の本戦決勝は「2025大阪・関西万博」イタリア館で開催され、世界中にライブ配信されました。今年も白熱の本選決勝の模様をYouTubeチャネルでライブ配信される予定です。

■ 開催概要とスケジュール

大会名：第18回JETCUP（イタリアワイン・ベストソムリエ・コンクール）

主 催：日欧商事株式会社

後 援：イタリア大使館、イタリア大使館 貿易促進部、イタリア文化会館、イタリア政府観光局

協 力：リーデル・ジャパン、ワイン王国、Winart、FERRARI（フェッラーリ）、MASI（マァジ）、BADIA A COLTIBUONO（バディア・ア・コルティブオーノ）、PLANETA（プラネタ）

＜スケジュール＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160/table/48_1_339d62dc99d81fb56ec105d7753b5c27.jpg?v=202604210451 ]■ 応募要項

● 応募資格：

1. 日本ソムリエ協会(JSA)またはイタリアソムリエ協会(AIS)の資格保持者で、現在レストランに勤務されている方。

2. 将来に渡り、日本におけるイタリアワインおよび食文化の啓蒙普及に努める意思のある方。

●申込締切：2026年8月7日(金)

●申込方法：右記QRコードよりWEBフォームにアクセスし、必要事項をご入力ください。

■ JETCUPに関するお問い合わせ

日欧商事株式会社 「JETCUP事務局」 メール：info@jetlc.co.jp

◆ 日欧商事について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介しています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

また、イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99百万円

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社