徳島市

みなさんが撮影した歴史や文化を感じさせる徳島市内の風景写真を集めることで、歴史的・文化的な徳島市の風景をコレクションしていきます。

歴史や文化を感じた徳島市内の風景を考古資料館で発信してみませんか？

募集期間

随時募集中です。

応募条件

- プロ・アマの他、年齢・性別・職業は問いません。- 匿名希望、フォトネームでの投稿でもかまいません。- カメラの機種(フィルム・デジタル)・性能は問いません。※スマホで撮った写真でも大丈夫です！- 作品のモノクロ・カラーは問いません。- 作品は徳島市内の歴史・文化を感じる風景を撮影したものとします。※徳島市外の風景を撮影したものは展示いたしませんので、ご了承ください。※撮影者の居住地は市内・市外を問いません。※昔に撮影された徳島市内の写真でも構いません。- 応募作品は応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものとします。- 過去に作品展等に出展歴のある作品の応募はご遠慮ください。- 一人につき作品は毎月一点のみの応募とします。※複数の作品の応募があった場合、展示できないこともありますので、ご了承ください。- 優秀作については、承諾を得て考古資料館の印刷物に利用させていただく場合があります。

応募方法

- 応募は郵送または徳島市立考古資料館事務室に直接、持参してください。- エントリーシートに必要事項を記入のうえ、作品と共に応募してください 。※エントリーシートが添付されていない作品は展示できませんので、ご了承ください。- 作品の応募は紙焼き・デジタルデータ、どちらの形態でも構いません。※紙焼きの場合はA3 用紙（420×297mm）以下のサイズにしてください。※デジタルデータの場合はCD-R またはDVD-R に記録して送付または持参してください。※USBメモリまたはSD カードなど返却が必要になる記録媒体での応募はご遠慮ください。

詳しくはこちら(http://www.tokushima-kouko.jp/rekishi_photo.html)まで！

作品の取り扱いについて

禁止事項について

- 本展は撮影者（出展者）が感じたことを発信・共有することを目的とするため、作品の優劣を競うものではありません。- 作品は徳島市立考古資料館内において展示し、開館時間中（9:30～17:00）は、いつでもどなたでも自由に観覧することができます。- 作品には出展者の氏名・作品タイトルの他、エントリーシートに記入した内容に基づいたキャプションを付けて展示します。- 応募作品は当館で額装し、展示します。展示する際のサイズはA3用紙（420×297mm）のサイズになります。※個人で額装した作品の応募はご遠慮ください。- 毎月月末までに応募のあった作品は、原則として当館で取りまとめたのち、翌月にすべて展示します。- 出展数が一定に達した場合、作品集等の印刷物を作成し、公開・頒布することを検討しています

下記の条件に当てはまると判断した作品は展示いたしません。

・公序良俗に反する作品

・被写体のプライバシーを著しく侵害する作品

・編集ソフト等により、風景の原型を著しく改変した作品。

万が一、肖像権の侵害等により第三者との争いが起こった場合、当館では一切の責任を負いかねます。

問い合わせ

徳島市立考古資料館

〒779-3127 徳島県徳島市国府町西矢野10番地の1

電話：088-637-2526

FAX：088-642-6916