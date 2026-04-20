理想科学工業株式会社（代表取締役社長：羽山 明 以下、理想科学工業）は、高速デジタル印刷機「リソグラフ」の新製品として「RISOGRAPH SJシリーズ」（リソグラフ エスジェイ シリーズ）2機種を、2026年7月1日（水）から発売します。教育機関での教材やお知らせの印刷用途、印刷業のチラシ印刷用途など、幅広い用途でお使いいただけます。

『リソグラフ SJ939G』

新製品「リソグラフSJシリーズ」は、ハガキからA3サイズまでの全サイズで、毎分最高200枚＊1の高速プリントスピードを可能にするデジタル印刷機です。さらに600dpi×600dpiの高解像度による高精細な印刷を再現します。

「リソグラフSJシリーズ」は、教材やお知らせ、チラシ印刷時などに活用できる便利な新機能を搭載しました。「お急ぎ印刷」は「印刷速度：200枚/分」「速度優先製版＊2：ON」「製版印刷：連続」が自動的に設定されるので、印刷完了までの工数を削減できます。さらに、プログラム印刷に視覚的にわかりやすく直感的に操作できるよう「年×組モード」を搭載しました。また、A判・B判以外の不定形サイズをあらかじめ登録しておくことで、製版、印刷、スキャンの際に最適な倍率に自動調整される機能なども搭載しました。

「リソグラフSJシリーズ」のラインアップは、A3サイズ対応の『リソグラフSJ939』、A3サイズ対応で且つオプションの「自動原稿送り装置AF-Ⅷ」「RISOオートフェンス排紙台」「ソフトデジタイザキットⅣ」を標準搭載した『リソグラフSJ939G』の2機種です。

デジタル印刷機「リソグラフ」は、多枚数プリントを高速・低ランニングコストで生産できる特長を生かし、世界１９０以上の国や地域でご利用いただいています。理想科学工業は、多枚数プリント領域で高速かつ低ランニングコストのプリントソリューションをこれからも提供してまいります。

＊1：200枚/分はドラム内部の温度が25℃以上の場合。SJ939はA3・B4サイズで160枚・200枚/分プリント時に排紙台のフェンスを

用紙サイズより広めにセットする必要があります。＊2：機能には制限があります。

1. 製品名・価格・発売予定日等

2. 新製品「リソグラフSJシリーズ」の特長

１）業界トップクラス毎分200枚＊1の高速印刷が可能

『リソグラフSJ939』、『リソグラフSJ939G』は、ハガキからA3サイズまでの全サイズで、毎分200枚＊1の高速印刷が可能です。薄くて腰のない更紙（46g/㎡）のような用紙を使用する場合にも対応します。学校での教材やお知らせ、不動産やスーパーのチラシなど多枚数プリントを高速で処理します。

＊1：200枚/分はドラム内部の温度が25℃以上の場合。SJ939はA3・B4サイズで160枚・200枚/分プリント時に排紙台のフェンスを用紙サイズより広めにセットする必要があります。

２）紙原稿からのプリントも精細に美しく再現

読み込み、書き込みともに600dpi×600dpiの高解像度を最大限に生かした画像処理により、小さい文字や細線を精細に表現できます。さらに、グラデーションや斜めの線も滑らかにプリントができます。

３）最短で印刷できる機能「お急ぎ印刷」をワンタッチで設定可能

「お急ぎ印刷」を選択することで、製版から印刷までにかかる時間を短縮するための設定がワンタッチでできます。各操作の手間を省き、作業時間を短縮できます。

４）無線LANによるデータ送信が可能

オプションの「RG無線LANキット」（内蔵型）により、有線LAN・無線LANの2つのネットワークを使用でき、より便利にデータ印刷ができます。

５）バイオマスマークを取得

「RISOインクFⅡタイプ（ブラック）」は生物由来の資源を活用する商品に付与されるバイオマスマークを取得しました。

3. 消耗品（インク／マスター）

＊蛍光色、カスタムカラー、オーダーカラーもご用意しております。

4. 「リソグラフSJシリーズ」の仕様

「 リソグラフSJシリーズ 」の仕様につきましては、当社Webサイトのニュースリリースをご覧ください。

■URL：https://www.riso.co.jp/release/20260420_2.html

●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●シンボルマーク、ロゴマーク、RISOGRAPH、リソグラフおよびRISO i Quality Systemは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●その他の社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。