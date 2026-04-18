【岡山大学】岡山大学病院に寄付講座「遠隔地域薬学講座」を開設～中山間地域の薬剤師不足解消と地域医療DX推進へ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院は2026年4月1日、寄付講座「遠隔地域薬学講座」を開設しました。- 遠隔・中山間地域をフィールドに、薬剤師の人材育成と地域医療DXの推進に取り組みます。- 医療法人美甘会 勝山病院からの寄付により、遠隔医療やオンライン服薬指導などを活用した新たな地域薬学モデルの構築を目指します。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院は2026年4月1日、岡山大学病院薬剤部に寄付講座「遠隔地域薬学講座」を開設しました。

同講座は、岡山県真庭市の医療法人美甘会 勝山病院からの寄付により設置されるもので、専任教員1人と兼務教員1人を配置し、遠隔・中山間地域における慢性的な薬剤師不足の解消や、地域医療を支えるDXの推進、遠隔医療に対応した薬物療法支援の教育・研究を行います。



中山間地域では、医師・看護師に加え、薬剤師の不足や偏在が課題となっており、地域包括ケアや在宅医療、遠隔医療の推進において、薬剤師の役割拡大と人材育成が求められています。本講座では、真庭地域をはじめとする中山間地域を主なフィールドとして、地域医療における薬剤師の実務教育と医療の質向上を目指します。特に、岡山大学病院薬剤部はDXの推進や高度な臨床薬学教育・研究の実績を有しており、病棟業務やがん化学療法、妊娠と薬外来などを通じて質の高い薬物療法を実践してきたほか、医師から薬剤師へのタスクシフトをはじめとしたチーム医療への積極的な参画にも貢献しています。

このようにこれまで培ってきた臨床薬学の専門性と教育研究機能を地域医療の現場と結び付け、遠隔医療やオンライン服薬指導、医師から薬剤師へのタスクシフトなどを活用した新たな地域薬学モデルの構築を目指します。



さらにポリファーマシー対策やセルフメディケーション支援など、地域住民と連携したエビデンスに基づく薬物療法支援にも取り組み、地域医療の持続可能性の向上と住民の健康増進に貢献していきます。

◆座間味教授と菊岡助教からのひとこと

中山間地域では、医療資源の不足や薬剤師の偏在など多くの課題があります。本講座では、大学病院の教育・研究機能と地域医療の現場を結びつけることで、遠隔医療やDXを活用した新しい薬剤師の役割を示していきたいと考えています。これは、高齢社会医療や地域医療の課題解決をめざしてきた本院の取り組みをさらに発展させるものであり、地域の医療機関や住民の皆さまと連携しながら、持続可能な地域医療の実現に貢献していきたいと思います。

菊岡亮助教と座間味義人教授（右）

◆寄付講座の概要

寄付講座名称：「遠隔地域薬学講座」

（専任）菊岡 亮 岡山大学学術研究院医療開発領域（遠隔地域薬学講座） 助教（特任）

（兼務）座間味 義人 岡山大学学術研究院医療開発領域（薬剤部）教授

設置予定期間：令和8年4月1日～令和10年3月31日（2年）

寄 付 者：医療法人美甘会 勝山病院

教育研究内容：

・真庭地域など遠隔・中山間地域の医療機関・介護施設をフィールドとした、病棟・外来・在宅を一体とした薬剤師実務研修プログラムの構築

・遠隔医療、オンライン服薬指導、タスクシフト、地域包括ケアに対応した臨床薬学・地域薬学教育の実施

・ポリファーマシー対策やセルフメディケーション支援など、地域住民と連携した地域医療モデルの開発と評価

・多職種連携カンファレンスや市民公開講座等を通じた地域医療への貢献

◆詳しい研究内容について

岡山大学病院に寄付講座「遠隔地域薬学講座」を開設～中山間地域の薬剤師不足解消と地域医療DX推進へ～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-12.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院薬剤部

https://pharm.hospital.okayama-u.ac.jp/

・医療法人美甘会勝山病院

https://www.katsuyama-hp.or.jp/

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 薬剤部 薬剤師 菊岡 亮

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7641

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1524.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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