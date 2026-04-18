THREEPPY、新作コスメシリーズを4月18日（土）から発売

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、「THREEPPY（スリーピー）」にて、2022年のリブランディング後初となる新作コスメシリーズ全17種を発売します。

本シリーズはアンバサダーに多くの女性から支持を集める板野友美さんを起用し、「GirlsAward」とのコラボレーション企画として誕生しました。

全国のTHREEPPY店舗およびダイソーネットストアにて2026年4月18日（土）から順次発売します。

■飾る宝石、纏う魔法 “Embrace Your Light”

本シリーズの背景には、THREEPPYのロゴエンブレムにも描かれている羊が「かわいい女の子に生まれ変わりたい」と願うロマンチックな物語が込められています。

星を愛した小さな羊は、ある夜、流れ星に願いをかけました。その光を浴びて、美しい女の子へと生まれ変わります。

星の輝きと純粋な心を纏い、彼女は人々に美しさを届けました。

「飾る宝石、纏う魔法」をテーマに、手に取るだけで自信が宿るような、あなたの魅力を引き出す「お守りコスメ」をお届けします。

■商品一覧

アイシャドウパレット

種類：全2種（ラズベリーミルク・アプリコットスウィーツ）

価格：各500円（税込550円）

アイシャドウ、ハイライト、チークが一体となったマルチパレットです。

ヒアルロン酸Na（保湿成分）を配合し、粉浮きや乾燥を防ぎ、肌にしっとり密着する質感を実現しました。アイカラーはトレンドの抜け感ある目元がつくれる構成に。パッケージは開けるたびに心が躍る宝石箱のようなデザインで、鏡付きや、磁石で開け閉めできるなど、使いやすい工夫が施されています。

ロングマスカラ

種類：全2種（ブラック・ブラックブラウン）

価格：各500円（税込550円）

シリコン製のブラシでまつ毛一本一本を捉えて、ダマになりにくいのが特徴です。繊維入りでボリュームアップ効果があり、ヒアルロン酸Na（保湿成分）配合で塗りながらまつ毛ケアできるのも嬉しいポイント。

またウォータープルーフでありながらお湯で簡単にオフできるなど、使いやすさにもこだわりました。容器は転がりにくい四角い形状にし、表面にメタリックの刻印を施すことで高級感のあるデザインに仕上げています。

ローズハイライター

種類：全2種（ルミナスピンク・ペールベージュ）

価格：各300円（税込330円）

持っているだけで気分が高まる、「かわいい！」を追求した立体型のハイライターです。クリームタイプなので、指で取って肌になじませるとしっとりとしたツヤ感のある仕上がりになり、自然で上品な輝きをプラスできます。

（上段左より）

リップ＆チーク 全2種 各300円（税込330円）

ブラッシュリキッドアイライナー 全2種 各500円（税込550円）

リップティント 全3種 各300円（税込330円）

（下段左より）

リッププランパー 全2種 各300円（税込330円）

トーンアッププライマー 全2種 各500円（税込550円）

発売時期：全国のTHREEPPY、ダイソーネットストアで4月18日（土）から順次発売

発売価格：各300～500円（税込330～550円）

ダイソーネットストア：https://jp.daisonet.com/pages/girlsaward_2026ss

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます

■Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER開催概要

イベント名称：Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

開催日時：2026年4月18日（土）開場13:00、開演14:30（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区神南2丁目1-1）

公式サイト：https://girls-award.com/

■株式会社Awardについて

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回（春・秋）開催。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出し、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大。イベントプロデュース事業を始め、企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に。今後もさらなる発展を目指し、日本のカルチャーを世界へ配信する役割を担う。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

THREEPPY ブランドサイト https://www.threeppy.jp/

THREEPPY 公式Instagram https://www.instagram.com/threeppy_official/

ダイソーネットストア https://jp.daisonet.com

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact