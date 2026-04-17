小林賢太郎による新作オリジナル舞台『オールトの雲 ～天文台の大問題～』チケット発売開始！キービジュアル解禁！

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株式会社キョードーメディアス




2026年8月～9月に、大阪、福岡、東京にて上演する、小林賢太郎の新作オリジナル舞台『オールトの雲 ～天文台の大問題～』のキービジュアルが完成いたしました。



2025年1月に上演されご好評をいただいた舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映像など幅広い作品で活躍する小林賢太郎が務めます。


出演者には、小林賢太郎とは旧知のオクイシュージ、小林賢太郎が主宰する「シアター・コントロニカ」常連の松本亮、舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』より前田友里子、三枝奈都紀、そして2025年9月に実施された全国オーディションにより応募者約1000人の中から選ばれた鍛治本大樹、鈴木サアヤ、松井香乃、三原一太（五十音順）といった個性豊かなキャストが小林賢太郎の世界を彩ります！！



今回、キービジュアルの解禁にあたり、脚本・演出の小林賢太郎からコメントが到着！


＜脚本・演出：小林賢太郎　コメント＞


ひとつの天文台をめぐり、巻き起こる大問題。８人の登場人物が描く、それぞれの居場所の物語。たくさん笑えて、ちょっと勉強した気にもなれる。そんな、アカデミック・コメディーです。


観客の皆さんの笑い声と共につくり上げる最高の瞬間を、楽しみにしています。




公演は、大阪8月21日（金）～23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、福岡8月28日（金）～29日（土）キャナルシティ劇場、東京9月2日（水）～6日（日）サンシャイン劇場にて上演。


いよいよチケットの各種先行販売が4月18日（土）からスタート！お見逃しなく！！




【公演概要】


『オールトの雲 ～天文台の大問題～』



公演期間：2026年8月21日（金）～8月23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪）


　　　　　2026年8月28日（金）～8月29日（土）キャナルシティ劇場（福岡）


　　　　　2026年9月2日（水）～9月6日（日）サンシャイン劇場（東京）



脚本・演出：小林賢太郎



出演：


オクイシュージ


鍛治本大樹


鈴木サアヤ


前田友里子


松井香乃


松本亮


三枝奈都紀


三原一太 （五十音順）




チケット：全席指定・税込　\9,900



◆オフィシャル先行　受付：4/18(土)12:00～4/27(月)23:59


https://l-tike.com/st1/oortcloud_official



◆LEncore先行、プレリクエスト先行　受付：4/28(火)12:00～5/6(水)23:59


https://l-tike.com/oortcloud/



◆オフィシャル2次先行　受付：5/9(土)12:00～5/18(月)23:59


https://l-tike.com/st1/oortcloud_official2



◆一般発売


5/30(土)10:00～




企画：『オールトの雲 ～天文台の大問題～』製作委員会／スタジオコンテナ


主催・制作：『オールトの雲 ～天文台の大問題～』製作委員会




公式HP：https://oortcloud-stage.com


公式X：https://x.com/kamameshiman_KK





宣伝：キョードーメディアス