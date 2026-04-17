小林賢太郎による新作オリジナル舞台『オールトの雲 ～天文台の大問題～』チケット発売開始！キービジュアル解禁！

株式会社キョードーメディアス

2026年8月～9月に、大阪、福岡、東京にて上演する、小林賢太郎の新作オリジナル舞台『オールトの雲 ～天文台の大問題～』のキービジュアルが完成いたしました。

2025年1月に上演されご好評をいただいた舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映像など幅広い作品で活躍する小林賢太郎が務めます。

出演者には、小林賢太郎とは旧知のオクイシュージ、小林賢太郎が主宰する「シアター・コントロニカ」常連の松本亮、舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』より前田友里子、三枝奈都紀、そして2025年9月に実施された全国オーディションにより応募者約1000人の中から選ばれた鍛治本大樹、鈴木サアヤ、松井香乃、三原一太（五十音順）といった個性豊かなキャストが小林賢太郎の世界を彩ります！！



今回、キービジュアルの解禁にあたり、脚本・演出の小林賢太郎からコメントが到着！

＜脚本・演出：小林賢太郎 コメント＞

ひとつの天文台をめぐり、巻き起こる大問題。８人の登場人物が描く、それぞれの居場所の物語。たくさん笑えて、ちょっと勉強した気にもなれる。そんな、アカデミック・コメディーです。

観客の皆さんの笑い声と共につくり上げる最高の瞬間を、楽しみにしています。

公演は、大阪8月21日（金）～23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、福岡8月28日（金）～29日（土）キャナルシティ劇場、東京9月2日（水）～6日（日）サンシャイン劇場にて上演。

いよいよチケットの各種先行販売が4月18日（土）からスタート！お見逃しなく！！

【公演概要】

『オールトの雲 ～天文台の大問題～』



公演期間：2026年8月21日（金）～8月23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪）

2026年8月28日（金）～8月29日（土）キャナルシティ劇場（福岡）

2026年9月2日（水）～9月6日（日）サンシャイン劇場（東京）



脚本・演出：小林賢太郎



出演：

オクイシュージ

鍛治本大樹

鈴木サアヤ

前田友里子

松井香乃

松本亮

三枝奈都紀

三原一太 （五十音順）

チケット：全席指定・税込 \9,900

◆オフィシャル先行 受付：4/18(土)12:00～4/27(月)23:59

https://l-tike.com/st1/oortcloud_official



◆LEncore先行、プレリクエスト先行 受付：4/28(火)12:00～5/6(水)23:59

https://l-tike.com/oortcloud/



◆オフィシャル2次先行 受付：5/9(土)12:00～5/18(月)23:59

https://l-tike.com/st1/oortcloud_official2



◆一般発売

5/30(土)10:00～

企画：『オールトの雲 ～天文台の大問題～』製作委員会／スタジオコンテナ

主催・制作：『オールトの雲 ～天文台の大問題～』製作委員会

公式HP：https://oortcloud-stage.com

公式X：https://x.com/kamameshiman_KK

宣伝：キョードーメディアス