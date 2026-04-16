Tinder(R)、音楽でつながる新「ミュージックモード」の機能進化に合わせ『METROCK 2026』のチケットが抽選で当たるキャンペーンを実施

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「Tinder」は、2026年4月17日（金）より、共通の音楽の趣味でつながる新「ミュージックモード（Music Mode）」の大幅な機能進化にあわせ、キャンペーンを開始します。新しい「ミュージックモード」は、より自然で気軽な形で出会いのきっかけを求める、Z世代の傾向を反映しています。本施策では、国内最大級の都市型ロックフェス『METROCK 2026』と連携し、キャンペーン動画の公開やチケットキャンペーンを通じて、Z世代に向けて、共通の音楽の興味をきっかけにオンラインからオフラインにつながる、新しい気軽な出会いの形を提案します。

本キャンペーンでは、2025年にリリースした「犬とバカ猫」が各SNSでの総再生数が33億回を超えたアーティスト、セカンドバッカーの新曲『SOS』をテーマ曲に採用し、SNS総フォロワー140万人を誇るインフルエンサー・栞麗、モデル・吉野多紀が出演するキャンペーン動画を制作しました。「ミュージックモード」を通じて、“音楽から始まる出会い”を描いた本キャンペーン動画は2026年4月17日よりABEMAにて放送開始予定です。

また、『METROCK 2026』とのコラボレーション企画として、Tinderユーザーを対象に、『METROCK 2026』のチケットや、セカンドバッカーのサイン入りグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。「ミュージックモード」を通じて音楽の趣味を共有しながら、リアルな音楽体験へとつながる機会を提供します。

■ 音楽が「会話のきっかけ」に、Z世代の新しいマッチング体験

マッチングアプリにおいて多くのユーザーが感じる「最初の一言、何を送ればいいかわからない」という課題。Tinderの「ミュージックモード」は、共通の音楽の興味を通じて自然な“会話のきっかけ”を提供します。また、プロフィール上で選択した楽曲が15秒間再生されることで、写真やテキストだけでは伝わらないバイブス（雰囲気）や感情的な相性を直感的に感じ取ることが可能になります。本キャンペーン動画では、セカンドバッカーの新曲『SOS』を軸に、音楽による「瞬時の親近感」を可視化します。

■ プレゼントキャンペーン応募概要

- キャンペーン名： METROCK 2026 キャンペーン- 申込期間： 2026年4月17日(金) ～ 2026年4月30日(木) 23:59- 参加・申込方法：- - Tinderアプリを登録- - X(@Tinder_Japan)をフォロー&キャンペーン投稿のリツイート- - 公式応募フォームより必要事項を記入して送信- 申込サイトURL： https://forms.gle/48cUJgSgRLsmUgLr5(https://forms.gle/48cUJgSgRLsmUgLr5)- 当選特典： ・METROCK 2026 チケット・セカンドバッカー サイン入り公式グッズセット

■ キャンペーン動画概要

- タイトル： Tinder「ミュージックモード」キャンペーン動画- 放送開始日： 2026年4月17日(金)- 出演： 栞麗さん、吉野 多紀さん- 放送チャンネル： ABEMA- 動画URL： Tinder公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@TinderJapan)にて4/17(金)公開予定

■ キャンペーンを彩るキャストからのコメント

- セカンドバッカー（アーティスト）

Vo/Gt.こうへい

「僕たちの楽曲『SOS』が、誰かと誰かを繋ぐきっかけになってくれたら本当に嬉しいです。 是非“ミュージックモード”で、あなたとこれから大切になる誰かが、少しだけあたたかくなれる瞬間を、言葉よりも先に感じてもらえたら嬉しいです」

Dr.まさみ

「人と人との繋がりが希薄になる中、音楽を通して人と出会えるのが、とても羨ましいです。正直自分で使いたいですが、自分の曲で出会うの恥ずかしいので皆さんが是非使ってください。 あと、もし俺を見つけても見て見ぬふりしてください」

セカンドバッカー プロフィール：

セカンドバッカーは、2023年に活動を開始したこうへい（Vo./Gt.）とまさみ（Dr.）による2人組ロックバンド。SNSを中心に活動し、「犬とバカ猫」がバイラルヒットを記録。TikTok音楽チャート7週連続1位やSNS総再生数33億回を突破するなど、SNSで爆発的な人気を誇る。

- 栞麗（インフルエンサー / SNS総フォロワー140万人超）

「同じ音楽に惹かれているだけで、そっと心が近づく気がします。初対面の緊張も共通の話題があると優しく解けていきそう ︎！ミュージックモードなら、自然体のまま素敵な出会いが見つかりそうでわくわくします！」

栞麗 プロフィール：

長野県出身、信州産キセキの美少女。 SNS総フォロワー数は140万人を超え、現代的な可愛さでZ世代を中心に支持を集める。 2022年にはアルビオン「イグニス イオ」の広告アンバサダーに就任。 「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2023」等のファッションショーにも出演するほか、 主演を勤めたMV作品「ねぐせ。 - 日常革命」はYouTubeで1,000万回以上の再生を記録。

- 吉野 多紀（モデル / 次世代アイコン）

「音楽は内面を映すもの。

選曲には価値観や感情が自然に表れる。

だからこそ音楽を通じて深く共鳴できる出会いが生まれ、

感性で繋がる新しい形が今の僕たちに合っていると思います」

吉野 多紀 プロフィール：

山梨県出身、サッカー少年で小1から始めたサッカーは山梨県選抜にも選ばれるほどの腕前だったが、俳優へとフィールド変換。現代を感じるビジュアルで次世代を担う。主な出演作は、テレビ朝日「金曜ナイトドラマ『JKと六法全書』」など



■ ミュージックモードについて

Tinderの「ミュージックモード」は、Spotifyとの連携により、自分のプロフィールに最大5曲の「今聴いている曲」を追加できる機能です。 共通のアーティストやジャンルを持つ相手を優先的に表示し、音楽という共通言語を通じて、より自然で心理的プレッシャーの少ないマッチング体験を提供します。

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」をこのアプリがいかに満たすかを示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1000億件以上のマッチングを達成しており、185以上の国と地域、60以上の言語という、同カテゴリーのアプリの中でも比類ない規模でサービスを提供しています。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

公式サイト：https://tinder.co.jp/(https://tinder.co.jp/)

公式X：https://twitter.com/Tinder_Japan(https://twitter.com/Tinder_Japan)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tinder_japan_official/(https://www.instagram.com/tinder_japan_official/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tinder_japan(https://www.tiktok.com/@tinder_japan)

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