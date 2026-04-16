世界の仮想発電所（VPP）市場：2032年に17.0%成長率、市場規模は72961百万米ドルに達する見込み
仮想発電所（VPP）とは
仮想発電所（VPP）とは、クラウドベースのプラットフォームを活用し、太陽光発電、蓄電池、電気自動車（EV）充電器、分散型発電設備、さらには需要側の柔軟な負荷など、多様な分散型エネルギー資源（DER）を統合・制御するエネルギー管理システムである。これにより、物理的な発電所を建設することなく、発電・蓄電・需要調整機能を一体化した「仮想的な発電所」として機能し、系統運用者（System Operator）に対して周波数調整、需給バランスの最適化、容量市場への参加などのサービスを提供する。
技術的には、IoTセンサー、AIベースのエネルギー管理システム、クラウドコンピューティング、および高度な予測アルゴリズムが統合されており、リアルタイムの需給調整と電力取引を可能にする点が特徴である。これにより、再生可能エネルギーの変動性を吸収し、電力系統の安定化に大きく寄与している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347107/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347107/images/bodyimage2】
図. 仮想発電所（VPP）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「仮想発電所（VPP）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、仮想発電所（VPP）の世界市場は、2025年に23936百万米ドルと推定され、2026年には28487百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.0%で推移し、2032年には72961百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を牽引する要因
まず、分散型エネルギー資源（DER）の急速な普及が、仮想発電所（VPP）市場の成長を強力に後押ししている。屋上太陽光発電や家庭用蓄電池、EVの普及により、これらの資源を統合的に制御するニーズが高まっている。国際エネルギー機関（IEA）が2025年初頭に発表したデータによれば、世界の分散型太陽光発電容量は前年同期比で約12%増加しており、VPPの導入基盤が急速に拡大している。
次に、デマンドレスポンスへの需要拡大も重要な成長要因である。ピーク需要の抑制や送配電網の混雑緩和を目的として、VPPは柔軟な負荷制御を実現し、設備投資の最適化に寄与する。特に、再生可能エネルギーの出力抑制（カーテイルメント）の削減や、容量市場・調整力市場への参加を通じて、電力会社および需要家に新たな収益源を提供している。
さらに、政策面での支援も市場拡大を促進している。米国では連邦エネルギー規制委員会（FERC）のオーダー2222により、DERのアグリゲーションが卸電力市場への参加を可能とし、仮想発電所（VPP）の商業的実現性を大きく高めた。同様の制度改革は欧州やアジア太平洋地域でも進展しており、市場参入の機会が拡大している。
競争環境と主要企業の戦略
仮想発電所（VPP）市場では、Next Kraftwerke、Cpower、EnergyHub、Voltus、Kraken、Enel X、RWE、Uplight、Siemens、GE Vernovaなどが主要プレイヤーとして挙げられる。2025年時点で上位5社が市場売上の相当部分を占めており、ソフトウェアプラットフォームの高度化とアグリゲーション能力が競争優位性の鍵となっている。
直近6ヶ月では、欧州の大手電力会社が数十万台規模の家庭用蓄電池を統合したVPPプロジェクトを開始し、系統安定化と電力取引の効率化を実証した。また、日本のある地域電力会社では、商業施設とEV充電インフラを組み合わせたVPPの導入により、ピーク電力需要を約15%削減する成果が報告されている。これらの事例は、VPPの実用性と経済的価値を裏付けるものである。
仮想発電所（VPP）とは、クラウドベースのプラットフォームを活用し、太陽光発電、蓄電池、電気自動車（EV）充電器、分散型発電設備、さらには需要側の柔軟な負荷など、多様な分散型エネルギー資源（DER）を統合・制御するエネルギー管理システムである。これにより、物理的な発電所を建設することなく、発電・蓄電・需要調整機能を一体化した「仮想的な発電所」として機能し、系統運用者（System Operator）に対して周波数調整、需給バランスの最適化、容量市場への参加などのサービスを提供する。
技術的には、IoTセンサー、AIベースのエネルギー管理システム、クラウドコンピューティング、および高度な予測アルゴリズムが統合されており、リアルタイムの需給調整と電力取引を可能にする点が特徴である。これにより、再生可能エネルギーの変動性を吸収し、電力系統の安定化に大きく寄与している。
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図. 仮想発電所（VPP）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「仮想発電所（VPP）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、仮想発電所（VPP）の世界市場は、2025年に23936百万米ドルと推定され、2026年には28487百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.0%で推移し、2032年には72961百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を牽引する要因
まず、分散型エネルギー資源（DER）の急速な普及が、仮想発電所（VPP）市場の成長を強力に後押ししている。屋上太陽光発電や家庭用蓄電池、EVの普及により、これらの資源を統合的に制御するニーズが高まっている。国際エネルギー機関（IEA）が2025年初頭に発表したデータによれば、世界の分散型太陽光発電容量は前年同期比で約12%増加しており、VPPの導入基盤が急速に拡大している。
次に、デマンドレスポンスへの需要拡大も重要な成長要因である。ピーク需要の抑制や送配電網の混雑緩和を目的として、VPPは柔軟な負荷制御を実現し、設備投資の最適化に寄与する。特に、再生可能エネルギーの出力抑制（カーテイルメント）の削減や、容量市場・調整力市場への参加を通じて、電力会社および需要家に新たな収益源を提供している。
さらに、政策面での支援も市場拡大を促進している。米国では連邦エネルギー規制委員会（FERC）のオーダー2222により、DERのアグリゲーションが卸電力市場への参加を可能とし、仮想発電所（VPP）の商業的実現性を大きく高めた。同様の制度改革は欧州やアジア太平洋地域でも進展しており、市場参入の機会が拡大している。
競争環境と主要企業の戦略
仮想発電所（VPP）市場では、Next Kraftwerke、Cpower、EnergyHub、Voltus、Kraken、Enel X、RWE、Uplight、Siemens、GE Vernovaなどが主要プレイヤーとして挙げられる。2025年時点で上位5社が市場売上の相当部分を占めており、ソフトウェアプラットフォームの高度化とアグリゲーション能力が競争優位性の鍵となっている。
直近6ヶ月では、欧州の大手電力会社が数十万台規模の家庭用蓄電池を統合したVPPプロジェクトを開始し、系統安定化と電力取引の効率化を実証した。また、日本のある地域電力会社では、商業施設とEV充電インフラを組み合わせたVPPの導入により、ピーク電力需要を約15%削減する成果が報告されている。これらの事例は、VPPの実用性と経済的価値を裏付けるものである。