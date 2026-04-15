ライフスタイルブランド moado(もあど)は、2026年4月15日(水)、公式オンラインショップをオープンいたします。

moadoは、「好きがふえる、毎日を」をコンセプトに、暮らしのなかにある小さな“好き”を増やしていくライフスタイルブランドです。





moado公式オンラインショップ





■暮らしのなかに、小さな“好き”を重ねていくブランド moado

moadoが大切にしているのは、暮らしを大きく変えることではなく、今ある毎日に、そっと小さな幸せを重ねていくことです。日常のなかで見過ごされがちな一瞬や感覚に目を向け、ささやかな「好き」を積み重ねていくことで、毎日が少しずつやさしく満たされていく。moadoは、そんな時間をより多くの方に届けたいと考えています。









■ブランド名「moado」に込めた想い

moadoという名前は、「more(もっと)」と「add(加える)」を組み合わせた造語です。

加えたいのは、モノそのものではなく、気づき、ときめき、遊び心や、選ぶ楽しさです。

暮らしのなかにすでにある豊かさに目を向け、“好き”という価値をそっと重ねていくことで、毎日はやさしく彩られていく。その願いを、「moado」という名前に込めました。









■展開商品について

公式オンラインショップでは、暮らしに寄りそう様々なブランドオリジナルアイテムを、順次販売してまいります。





【moado 3set aroma(ブレンドエッセンシャルオイル)】

～重ねても、ひとつでも楽しめる。想いを込めた3つの香り～

moado 3set aromaは、柑橘の香りをベースにしたブレンドエッセンシャルオイルです。「もしか」「あすも」「どこかで」という名前の3種の香りをそれぞれ単品で展開します(各10ml)。moadoを象徴する香りとして、それぞれが異なる表情を持ちながら、単品でも、重ねてもお楽しみいただけます。その日の気分や時間、過ごし方に合わせて香りを選び、組み合わせることで、日常の中にささやかな余白と心地よい変化をもたらします。





moado 3set aroma





商品情報：

・左) moado 3set aroma もしか - Bergamot & Forest -

(柑橘の爽やかさに木々の香りが重なり、清々しさの中に静かな奥行きを感じさせる香り)

10ml 税抜3,800円/税込4,180円





・中央) moado 3set aroma あすも - Lemon & Oceans -

(フレッシュなレモンをベースとした、今日をやさしく閉じ、明日へ向かう前向きな香り)

10ml 税抜3,800円/税込4,180円





・右) moado 3set aroma どこかで - Orange ＆ Horizon -

(オレンジをベースにした、前向きな気持ちにそっと寄り添う香り)

10ml 税抜3,800円/税込4,180円









【湯っくりおやこシリーズ(入浴料)】

～親子のかけがえのない、おふろ時間に寄り添う、やさしい香りの入浴料～

親子で入るおふろの時間は、人生の中で振り返ると、ほんの一瞬の出来事です。だからこそ、そのかけがえのない時間をゆっくり、丁寧に過ごしてほしい。そんな願いから、「湯っくりおやこ」シリーズは生まれました。やさしく広がる香りと、肌になじむ心地よい使用感の入浴料です。家族で過ごす一日の終わりに、安心とぬくもりに包まれるひとときを演出します。湯っくりおやこシリーズは、季節にあわせて商品を順次展開していきます。





湯っくりおやこシリーズ





商品情報：

・左) 湯っくりおやこ まいにち湯 ガーデニアの香り

(肌あたりのやさしいお湯と、すっきりした甘さで毎日のおふろ時間に寄り添います)

30g 税抜360円/税込396円





・右) 湯っくりおやこ おいわい湯 しょうぶの日

(こどもの日をイメージした花しょうぶの香り)

30g 税抜360円/税込396円









【6号帆布トートS/Lサイズ(バッグ)】

～毎日の暮らしに寄り添う、丈夫でシンプルな帆布トート～

moadoカラーを取り入れ、日常使いしやすく、長く愛用できるシンプルなデザインのトートバッグです。しっかりとした厚みとハリのある6号帆布を使用することで、カジュアルでありながらきちんと自立する、丈夫なつくりに仕上げました。使うシーンに合わせてお選びいただけるよう、SサイズとLサイズの2種類をご用意しました。





6号帆布トート Sサイズ(4色展開)





商品情報：

・6号帆布トート Sサイズ

左から) キナリ×moadoオレンジ/moadoオレンジ/ダスティーブルー/ブルーグレー

税抜6,000円/税込6,600円

お散歩や近所へのお出かけ、犬の散歩など、ちょっと外に出たいときに活躍するサイズ感です。スマートフォンやハンカチ、財布をサッと入れて持ち運べます。





6号帆布トート Lサイズ(4色展開)





商品情報：

・6号帆布トート Lサイズ

左から) キナリ×moadoオレンジ/moadoオレンジ×ベージュ/キナリ×ダスティーブルー/ダスティーブルー×ブルーグレー

税抜12,000円/税込13,200円

パソコンポケットをはじめ、日傘やペットボトルを収納できる専用ポケットを備え、日差しの強い日のお出かけにも快適にお使いいただけるよう、丈夫さと使いやすさにこだわって仕立てました。









■公式オンラインショップについて

公式オンラインショップでは、商品の販売に加え、商品の楽しみ方や季節に寄り添う暮らしのヒント、日常を少し豊かにするアイデアを「特集」「読み物」ページを通じて発信していきます。ぜひ、moadoの世界観をご覧ください。





＜公式オンラインショップ概要＞

・オープン日： 2026年4月15日(水)

・URL ： https://www.moado.jp/

・取扱商品 ： 精油／入浴料／トートバッグ ほか生活雑貨









■キャンペーンのお知らせ

公式オンラインショップのオープンを記念し、2つのキャンペーンをご用意しました。





1) 公式オンラインショップ OPEN記念キャンペーン

公式オンラインショップのオープンを記念し、お得なキャンペーンを実施いたします。





公式オンラインショップ OPEN記念キャンペーン





・内容：moado公式オンラインショップで使える500円OFFクーポンを配布

・期間：2026年4月15日(水)～5月12日(火)





2) 母の日限定ギフトラッピングキャンペーン

母の日に向けて、期間限定のギフトラッピングをご用意しました。日頃の感謝の気持ちを伝える贈り物として、ぜひご利用ください。





母の日限定ギフトラッピングキャンペーン





・内容：ピンクリボンと、母の日専用タグを使用した限定ラッピング

・期間：2026年4月15日(水)～5月12日(火)









■企業概要

＜ブランド企画・運営＞

会社名：日本精機株式会社

所在地：新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34

代表者：代表取締役社長 永野 恵一





＜仕入・物流・販売＞

会社名：日精サービス株式会社

所在地：新潟県長岡市十二潟町188-2

代表者：代表取締役社長 星名 修司