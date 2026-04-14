新作スマホゲーム「ネコぱら セカイコネクト」日英同時リリース！最大220回ガチャ無料のリリース記念キャンペーンも開催中！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、NEKO WORKsと共同開発する新作スマホゲーム『ネコぱら セカイコネクト』（略称：ネココネ）を2026年4月14日（火）にApp Store、Google Playにて北米、東南アジアを中心に世界30ヵ国で同時リリースしました。

▼ダウンロードはこちら

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6743923238

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoconne

■ハートフルネココミュRPG『ネコぱら セカイコネクト』日英同時リリース！

本作は、全世界で累計販売数が700万本を突破した恋愛アドベンチャーゲーム『ネコぱら』シリーズの先の物語が描かれる、原作者さより自らが企画を手掛けるスマホ/PC向け新作ゲームです。(Steam版は2026年秋配信予定)

原作『ネコぱら』からの登場ネコたちに加え、新たに世界中の個性豊かなネコたちが多数登場し『ネコぱら』の世界観をさらに盛り上げます 。

■ガチャ220回分のガチャチケットをプレゼント！

ゲームにログインすると、初心者ログインボーナスとして「ネコガチャ」が引けるガチャチケットを毎日10枚プレゼント！22日間ログインすると最大220回分のガチャチケットがもらえます。

■4月17日より期間限定イベント『The 1st にゃんオン♪～姉妹のカルテット～』開催予定！

4月17日（金）17:00より、期間限定イベント『The 1st にゃんオン♪～姉妹のカルテット～』を開催いたします。

本イベントでは期間限定のオリジナルストーリーをお楽しみいただけるほか、リズムゲームへの楽曲追加、ランキングバトルの開催を行います。また、イベントを進めていただくと報酬としてガチャチケットや限定称号などが獲得できます。

さらに期間中、「[制服]ショコラ」「[制服]バニラ」などが登場するピックアップガチャを開催。ショコラとバニラに着せることが出来るイベント限定コスチュームの販売も行います。

【イベント開催期間】

4月17日（金）17:00 ～ 4月27日（月）14:59

※開催期間と内容は予告なく変更される場合があります。

※詳細はアプリ内の「お知らせ」をご確認ください。

■ネココネ仕様のショコラ＆バニラのねんどろいどが当たるキャンペーンを開催！

『ネコぱら セカイコネクト』のリリースを記念して、現在予約受付中の「ショコラ」「バニラ」の新作ねんどろいどが当たるキャンペーンを『ネコぱら セカイコネクト』公式Xにて開催中！



開催期間 2026年4月14日（火）～2026年4月28日（火）23:59

今後のキャンペーン情報もお見逃しのないよう、ぜひ公式Xのフォローをお願いいたします。

▼『ネコぱら セカイコネクト』公式Xはこちら

https://x.com/nekoconne

■今秋リリースのSteam版はただいまウィッシュリスト登録受付中！

2026年秋にリリースを予定しているSteam版『ネコぱら セカイコネクト』もただいまウィッシュリスト登録受付中！

スマホ版『ネココネ』とのアカウント連携も可能となっておりますので、Steam版でのプレイをご検討されているご主人様は、ぜひウィッシュリストへのご登録をお願いいたします。さらに、Steam版『ネココネ』では中国語(簡体字)対応の準備も進行しております。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4437450/



■『ネコぱら ラブプロジェクト』も期間限定セール価格にて好評配信中！

ただいまネコぱら11周年を記念して、『ネコぱら ラブプロジェクト』Vol.1~4が全作30%オフとなる680円でお買い求めいただけます。期間限定でお得に『ネコぱら』を楽しむことができるこの機会をお見逃しなく！



『ネコぱら ラブプロジェクト』Vol.1～4はこちらからご購入いただけます。

▼App Store

Vol.1：https://apps.apple.com/jp/app/id6742139144

Vol.2：https://apps.apple.com/jp/app/id6751029935

Vol.3：https://apps.apple.com/jp/app/id6751536303

Vol.4：https://apps.apple.com/jp/app/id6751536305

▼Google Play

Vol.1：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol1

Vol.2：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol2

Vol.3：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol3

Vol.4：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol4

■『ネコぱら セカイコネクト』作品情報

＜監修・制作＞ NEKO WORKs

＜制作・配信＞ グッドスマイルカンパニー

＜宣伝協力＞ Yostar

＜リリース日＞ iOS/Android：配信中

Steam：2026年秋予定

＜ストアURL＞ iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6743923238

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoconne

Steam：https://store.steampowered.com/app/4437450/

＜公式サイト＞ https://nekoconne.com

＜公式X＞ https://x.com/nekoconne

＜公式X(英語版)＞ https://x.com/nekoconne_en

＜主題歌PV＞ https://youtu.be/2BDnTccfS9s

＜TVCM＞ https://youtu.be/9pdXXNaE8gE

＜対応言語＞ iOS/Android：日本語、英語

Steam：日本語、英語、中国語（簡体字）

＜プラットフォーム＞ App Store、Google Playストア、Steam

＜コピーライト＞ (C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2026年現在、3,000種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト https://goodsmilegame.com/

グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー https://t.co/ASfK01CCjN

グッドスマイルカンパニー公式サイト https://corporate.goodsmile.com/ja/