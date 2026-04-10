「「おい、辞めるな」を深掘り！nwiizo氏と考える、焦らず自分らしいキャリアを見つけるヒント」にスリーシェイク所属のエンジニアが登壇

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年4月14日（火）に開催される「「おい、辞めるな」を深掘り！nwiizo氏と考える、焦らず自分らしいキャリアを見つけるヒント」でスリーシェイク エンジニアが登壇します。

■開催概要

「夜中にふと、転職サイトを開いてしまう」

「なんとなく今のままでは成長できない気がする…」

「AI時代、どんなエンジニアが生き残れるのか不安だ」

エンジニアとして経験を積む中で、ふと訪れるキャリアへの「モヤモヤ」や「焦り」。

あなたも抱えていませんか？

今回は、話題の人気ブログ「おい、」シリーズの著者である nwiizoさん をゲストにお迎え！

転職という選択をする前に一度立ち止まる視点を与えてくれる記事『おい、辞めるな』をテーマに、

・記事執筆の背景

・深夜の「転職したい」という衝動について

・nwiizoさんの経験談

・nwiizoさんが思うキャリア構築とは

など、内容の深掘りや執筆の背景、nwiizoさんのご経験・お考えなどをお話しいただきます。





開催日時：2026年4月14日（火）19:00～20:00

主催：LAPRAS株式会社

参加費：無料

参加方法：オンライン

以下のサイトより、事前の参加登録が必要となります。

https://lapras.connpass.com/event/388909(https://lapras.connpass.com/event/388909/)

■登壇者情報

@nwiizo(https://x.com/nwiizo)

インフラエンジニアとしてホスティングサービスの開発・運用に携わり、オンコール対応で深夜に何度も叩き起こされた経験から、運用のあり方を本気で考えるようになる。現在は株式会社スリーシェイクにてソフトウェアエンジニアとして勤務。

『コンテナセキュリティ』『Kubernetesで実践するPlatform Engineering』『アーキテクチャモダナイゼーション』の翻訳を担当。

翻訳を手がけるたびに、わかることが1つ増えるのと引き換えに、

わからないことが3つ増えていく。インターネット上では nwiizo を名乗り、

ブログ「じゃあ、おうちで学べる」を運営している。

本イベントテーマ「おい、辞めるな」はこちら(https://syu-m-5151.hatenablog.com/entry/2026/01/05/090020)

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせや翻訳者への取材のご依頼は、下記までお願いします。

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 蔵本

TEL：03-4500-7378

E-Mail：sreake-sales@3-shake.com

■「Sreake（スリーク） 」とは

「Sreake」は、スリーシェイクの主力事業であり、SRE(Site Reliability Engineering) の導入・実践に向けた日本初の伴走型コンサルティングサービスです。

金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

Google Cloud、AWS、Kubernetes、Observability、DBRE、MLOps などの最新技術の知見を集約し、文化も含めた「インフラ」を整備し、企業の SRE 内製化をゴールとして支援します。

サービスサイト：https://sreake.com/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（ https://sreake.com/ ）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（ https://www.securify.jp/ ）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（ https://reckoner.io/ ）

フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営（ https://relance.jp/ ）

会社HP ：https://3-shake.com/