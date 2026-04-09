コンバースバスケットボールウェア公式Xアカウントにて、サニタリースパッツ『Raku Luna（ラクルナ）』モニターキャンペーン実施中！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、吸水・防水機能付きサニタリースパッツ『Raku Luna（ラクルナ）』の体験モニターを募集するXキャンペーンを実施中です。

キャンペーンはこちら :https://x.com/converse_bbwear/status/2041063365703795177

CONVERSE Basketball Wear公式Xアカウント（＠converse_bbwear）(https://x.com/converse_bbwear)をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」した方の中から抽選で30名様に「ラクルナ アクティブ サニタリースパッツ（CB351951）(https://converse-basketballwear.jp/lineup/cb351951/?color=1900)」をプレゼントします。

さらに、当選後に着用した感想をご回答いただくと「ラクルナ デイリー サニタリースパッツ（CB351952）(https://converse-basketballwear.jp/lineup/cb351952/?color=1900R)」をプレゼント。

詳しくは、キャンペーン投稿をご確認ください。

https://x.com/converse_bbwear/status/2041063365703795177

応募規約はこちら

https://converse-basketballwear.jp/news/27960/

■キャンペーン期間

2026年4月6日（月）17:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59 まで

■プレゼント内容

「ラクルナ アクティブ サニタリースパッツ（CB351951）(https://converse-basketballwear.jp/lineup/cb351951/?color=1900)」をプレゼント。

当選後に、着用した感想をご回答いただくと「ラクルナ デイリー サニタリースパッツ（CB351952）(https://converse-basketballwear.jp/lineup/cb351952/?color=1900R)」をプレゼント。

ラクルナ サニタリースパッツ 特設ページ https://converse-basketballwear.jp/rakuluna/

■応募方法

1. コンバースバスケットボールウェア公式Xアカウント @converse_bbwear(https://x.com/converse_bbwear) をフォロー

2. キャンペーン投稿に「いいね」 → 以上で応募完了

https://x.com/converse_bbwear/status/2041063365703795177

■キャンペーン詳細

https://converse-basketballwear.jp/news/27960/

・コンバース バスケットボール専用ホームページ

https://converse-basketballwear.jp/

・コンバースバスケットボールウェア公式X @converse_bbwear

https://x.com/converse_bbwear

・ゼットオンラインショップ【CONVERSE】

https://zettshop.net/brand/converse

※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページおよびXの運営はゼット株式会社が行います。

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://converse-basketballwear.jp/