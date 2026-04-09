世界最高を追求しつづけたウェッジブランド「JP GOLF」新たにアイアン2モデルの販売を開始

株式会社ハスラック

JPプライムアイアン

JP Golfならではのキャンバーソール、個性を際立たせる独自のカラー仕上げ、そして精密に設計された重心設計

JPプライムアイアンの特長

- Signature Camber Sole（シグネチャー・キャンバーソール）JP ウェッジに着想を得たキャンバーソールは、リーディングエッジが芝に刺さりにくく、ディボットの中でもスピードを維持。毎ショットで、キレのあるクリーンで一貫したターフインタラクション（抜け）を実現します。

- Triple D18 Tungsten（トリプルD18タングステン）JP Golf の象徴的な「Three Toe Bullet」デザインは、高比重のD18 タングステンを採用し、重心設計を最適化。寛容性を高めています。- Arched Head Design（アーチドヘッドデザイン）革新的なアーチ形状のヘッドデザインにより、重心（CG）をフェース中央へ精密に配置しつつ、周辺部へ重量を再配分することで寛容性を高めています。ブレードらしい端正なルックスを保ちながら、キャビティバックのようなやさしさと扱いやすさを両立しました。- Variable Bounce Sole（バリアブルバウンスソール）前方に設けたキャンバーと丸みを持たせたトレーリングエッジが、インパクト後もクラブをスムーズに抜けさせます。さらに、可変バウンスソールにより、クリーンで正確なインパクトを安定して実現します。- High Forgiveness and Precise CG（高い寛容性と精密な重心設計）JP Prime は、多彩なショットを自信を持って打ち分けられるアイアンです。安定した弾道性能に加え、精密に設計された重心により、ブレの少ない一貫したパフォーマンスを発揮します。- Forged Milled（鍛造＋ミルド加工）一体成形の鍛造ボディに削り出し加工を施したS20C 構造を精密に仕上げ、卓越した精度を実現しました。柔らかさと芯のある打感、そして安定したエネルギー伝達で距離感を合わせやすく、芯を外したショットでも高いフェース安定性を発揮します。- Unique Design & Colors（個性的なデザインとカラー展開）JP Golf ならではの個性的なデザインと鮮やかなカラーバリエーションが、まるで芸術作品のような存在感を演出します。複数のPVD 仕上げとペイントフィルの選択肢により、自分だけのスタイルでアイアンをパーソナライズできます。- Iron Covers Included（アイアンカバー付属）5 番アイアンからPW まで、全番手に専用アイアンカバーを標準付属。クラブ同士の接触によるキズや擦れを防ぎ、移動中や保管時も美しい仕上げとコンディションをしっかりキープできる安心仕様です。

JPキャンバーアイアンの特長

JPキャンバーアイアン（限定モデル）- Signature Camber Sole（シグネチャー・キャンバーソール）JP ウェッジに着想を得てアイアンに応用したキャンバーソールは、リーディングエッジが芝に刺さりにくい独自設計です。インパクト後のターフ（ディボット）でもヘッドスピードを落としにくく、どんなショットでもキレのあるクリーンな抜けと、安定した芝とのコンタクトを実現します。- Triple D18 Tungsten（トリプルD18タングステン）JP Golf の象徴的な「Three Toe Bullet」デザインは、高比重のD18 タングステンを採用し、重心設計を最適化。寛容性を高めています。- Center of Gravity（重心設計）ハーフキャビティのバックフェースに３つのD18 タングステンを組み合わせることで、低重心を維持しながらフェース中央へ重量を寄せ、エネルギー伝達効率を向上。安定した距離感と高いフェース安定性を実現し、自信を持ってピンを攻められます。- Variable Bounce Sole（バリアブルバウンスソール）前方に配したキャンバーと、より滑らかで丸みを持たせたトレーリングエッジにより、インパクト後もクラブが素早くスムーズに抜ける設計です。さらに可変バウンスソールが、芝をクリーンに捉える理想的なショットを可能にします。- Player-optimized shape（プレイヤーに最適化された形状）Camber Iron は、アドレス時に安定感を高めるトップライン設計を採用。最適化されたヘッドサイズとオフセットにより、狙い通りに球筋を描ける精密な操作性を実現しながら、ミスへの強さも備え、安定したパフォーマンスを発揮します。- Forged Milled（鍛造＋ミルド加工）一体成形の鍛造ボディに削り出し加工を施したS20C 構造を精密に仕上げ、卓越した精度を実現しました。柔らかさと芯のある打感、そして安定したエネルギー伝達で距離感を合わせやすく、芯を外したショットでも高いフェース安定性を発揮します。- Timeless Finishes（普遍的な美しさを備えた仕上げ）クロームとブラック、2つの仕上げから、自分好みの一本に仕上げられます。- Iron Covers Included（アイアンカバー付属）5 番アイアンからPW まで、全番手に専用アイアンカバーを標準付属。クラブ同士の接触によるキズや擦れを防ぎ、移動中や保管時も美しい仕上げとコンディションをしっかりキープできる安心仕様です。

価格

JP Prime Iron（JPプライムアイアン）

・＃5，＃6，＃7，＃8，＃9，PWの6本セット

\342,000(税抜)



・＃5，＃6，＃7，＃8，＃9，PWの6本セット（シャフト、グリップ込み）

\396,000(税抜)

JP Camber Iron（JPキャンバーアイアン）

・＃5，＃6，＃7，＃8，＃9，PWの6本セット

\282,000(税抜)



・＃5，＃6，＃7，＃8，＃9，PWの6本セット（シャフト、グリップ込み）

\336,000(税抜)





【会社概要】

社名◆株式会社ハスラック

所在地◆〒106-0032

東京都港区六本木1丁目9番10号

アークヒルズ仙石山森タワー29階

代表◆代表取締役 山口 正志



【JPGOLF JAPAN公式サイト】

https://jpgolf.co.jp/



【JPGOLF JAPAN Instagram】

https://www.instagram.com/jpgolf.co.jp/

【本リリースについてのお問い合わせ先】

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〒566-0055

大阪府摂津市新在家2丁目2番6号

ゴルフ事業部 担当：浅川・藤田

TEL◆06-6827-0303 FAX◆06-6827-0304 MAIL◆info@jpgolf.co.jp