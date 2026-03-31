明治大学公開シンポジウム「異種腎臓移植の臨床応用への期待とそれに伴う社会的課題」を2月15日（日）に株式会社ポル・メド・テックと共催

明治大学公開シンポジウム「異種腎臓移植の臨床応用への期待とそれに伴う社会的課題」を2月15日（日）に株式会社ポル・メド・テックと共催