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明治大学公開シンポジウム「異種腎臓移植の臨床応用への期待とそれに伴う社会的課題」を2月15日（日）に株式会社ポル・メド・テックと共催
明治大学は、異種腎臓移植という新しい医療についての情報公開を目的とし、2026年2月15日（日）に株式会社ポル・メド・テック*1と共同で「異種腎臓移植の臨床応用への期待とそれに伴う社会的課題」と題した公開シンポジウムを駿河台キャンパス グローバルフロントにて開催します。
本シンポジウムの第一部では、明治大学農学部の長嶋比呂志教授（株式会社ポル・メド・テックCEO/チーフサイエンティスト）をはじめ、米国での異種腎移植の執刀医であるハーバード大学の河合達郎教授他4名の腎移植外科医や研究者が、米国の先行事例、移植用腎臓不足の実態と異種移植に対する期待、異種腎移植の倫理的課題と社会受容性、遺伝子改変ドナーブタの特徴などについて講演します。
また、第二部の総合討論では、医療関係者、患者およびその家族、一般市民による意見交換の場を持つ予定です。
【背景】
遺伝子を操作したブタの臓器を移植に用いる異種移植の臨床応用が、米国の2社のバイオベンチャーを中心に急速に進められています。本学ではこれまで、明治大学バイオリソース研究国際インスティテュートにおいて異種移植用臓器ドナーブタの開発に取り組み、2021年からは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）より「医療研究開発革新基盤創成事業 医療用ブタ製造を目指した基盤整備」の補助（代表機関：株式会社ポル・メド・テック）を受け、臓器ドナーブタの製造・育成に関する研究開発を進めて参りました。
2024年には米国のイージェネシス社と明治大学およびポル・メド・テック社との提携により、米国で実績を積んだ遺伝子改変ブタのクローン個体の国内生産を開始し、現在までに40頭以上の腎臓ドナーブタの生産に成功しています。一方米国におけるイージェネシス社の治験では、1例目および2例目の患者が治験の到達目標である24週間の透析離脱を既に達成しています。このような状況から、日本での臨床応用の早期実現の可能性が見えてきました。
そこで、本シンポジウムでは異種腎臓移植の分野を取り巻く現状や課題など最新の情報を、国内外の専門家による講演と討議を通じて広く共有いたします。
【開催概要】
主催（共催）：明治大学、株式会社ポル・メド・テック
後援：AMED、NPO法人腎臓サポート協会
日時：2026年2月15日（日） 13：00〜16:30
会場：明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1F 多目的室
（〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1）
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
参加費：無料
申込：事前申込制
申込フォーム
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGRcD8h8REST0sxuPev0xn32Ulo2N6BDp9Qwz-RVkdBUQVdZRU02S0RISTBPMjVFRTBBVTBJVkFVUy4u
＜第一部 講演＞
1. 河合達郎（ハーバード大学医学部外科学教授 / マサチューセッツ総合病院）
米国における異種腎移植の現況とこれからの展望
2. 田邉一成（医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 腎移植・ロボット手術センター長）
本邦における臓器不足の現状とドナー不足への取り組み
3. 堀田記世彦（北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室准教授）
異種腎移植の展望と透析患者のQOL向上への期待。日本における新たな治療選択肢となりうるか？
4. 神里彩子（国立成育医療研究センター 医事法制研究部長）
異種腎移植の臨床応用をめぐる社会的課題とその解決に向けて
5. 長嶋比呂志（明治大学農学部教授 / 株式会社ポル・メド・テックCEO/チーフサイエンティスト）
腎臓ドナー遺伝子改変ブタの特徴と品質管理
＜第二部 総合討論>
日本での異種腎移植臨床応用に向けての期待、展望、課題など
【注釈】
※1 株式会社ポル・メド・テック
2017年設立の明治大学発バイオベンチャー。 代表取締役・チーフサイエンティスト 長嶋比呂志（農学部教授）、代表取締役社長 三輪玄二郎（客員教授）、常務取締役：天野維一郎
【お問い合わせ】
＜取材に関するお問い合わせ＞
明治大学 経営企画部 広報課
TEL：03-3296-4082 FAX：03-3296-4087 MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp
＜内容に関するお問い合わせ＞
株式会社ポル・メド・テック
https://pormedtec.com/#contact
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部 広報課
TEL：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本シンポジウムの第一部では、明治大学農学部の長嶋比呂志教授（株式会社ポル・メド・テックCEO/チーフサイエンティスト）をはじめ、米国での異種腎移植の執刀医であるハーバード大学の河合達郎教授他4名の腎移植外科医や研究者が、米国の先行事例、移植用腎臓不足の実態と異種移植に対する期待、異種腎移植の倫理的課題と社会受容性、遺伝子改変ドナーブタの特徴などについて講演します。
【背景】
遺伝子を操作したブタの臓器を移植に用いる異種移植の臨床応用が、米国の2社のバイオベンチャーを中心に急速に進められています。本学ではこれまで、明治大学バイオリソース研究国際インスティテュートにおいて異種移植用臓器ドナーブタの開発に取り組み、2021年からは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）より「医療研究開発革新基盤創成事業 医療用ブタ製造を目指した基盤整備」の補助（代表機関：株式会社ポル・メド・テック）を受け、臓器ドナーブタの製造・育成に関する研究開発を進めて参りました。
2024年には米国のイージェネシス社と明治大学およびポル・メド・テック社との提携により、米国で実績を積んだ遺伝子改変ブタのクローン個体の国内生産を開始し、現在までに40頭以上の腎臓ドナーブタの生産に成功しています。一方米国におけるイージェネシス社の治験では、1例目および2例目の患者が治験の到達目標である24週間の透析離脱を既に達成しています。このような状況から、日本での臨床応用の早期実現の可能性が見えてきました。
そこで、本シンポジウムでは異種腎臓移植の分野を取り巻く現状や課題など最新の情報を、国内外の専門家による講演と討議を通じて広く共有いたします。
【開催概要】
主催（共催）：明治大学、株式会社ポル・メド・テック
後援：AMED、NPO法人腎臓サポート協会
日時：2026年2月15日（日） 13：00〜16:30
会場：明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1F 多目的室
（〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1）
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
参加費：無料
申込：事前申込制
申込フォーム
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGRcD8h8REST0sxuPev0xn32Ulo2N6BDp9Qwz-RVkdBUQVdZRU02S0RISTBPMjVFRTBBVTBJVkFVUy4u
＜第一部 講演＞
1. 河合達郎（ハーバード大学医学部外科学教授 / マサチューセッツ総合病院）
米国における異種腎移植の現況とこれからの展望
2. 田邉一成（医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 腎移植・ロボット手術センター長）
本邦における臓器不足の現状とドナー不足への取り組み
3. 堀田記世彦（北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室准教授）
異種腎移植の展望と透析患者のQOL向上への期待。日本における新たな治療選択肢となりうるか？
4. 神里彩子（国立成育医療研究センター 医事法制研究部長）
異種腎移植の臨床応用をめぐる社会的課題とその解決に向けて
5. 長嶋比呂志（明治大学農学部教授 / 株式会社ポル・メド・テックCEO/チーフサイエンティスト）
腎臓ドナー遺伝子改変ブタの特徴と品質管理
＜第二部 総合討論>
日本での異種腎移植臨床応用に向けての期待、展望、課題など
【注釈】
※1 株式会社ポル・メド・テック
2017年設立の明治大学発バイオベンチャー。 代表取締役・チーフサイエンティスト 長嶋比呂志（農学部教授）、代表取締役社長 三輪玄二郎（客員教授）、常務取締役：天野維一郎
【お問い合わせ】
＜取材に関するお問い合わせ＞
明治大学 経営企画部 広報課
TEL：03-3296-4082 FAX：03-3296-4087 MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp
＜内容に関するお問い合わせ＞
株式会社ポル・メド・テック
https://pormedtec.com/#contact
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部 広報課
TEL：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
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