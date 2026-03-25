ベクスト株式会社(代表取締役社長：石井 哲、本社：東京都目黒区、以下 ベクスト)は、提供するテキストマイニングツール「VextMiner」に、分析目的に合ったテンプレートを選択するだけで高度な話題分類体系を自動構築できる新機能を追加いたしました。





VextMinerイメージ





多くの自動分類ツールがAI任せのブラックボックスになりがちな中、本機能は「AIの適応力」と「分析者の意図反映」を融合させている点が最大の特長です。最少2クリックで実用的な分析を開始できる手軽さと、導き出された結果をユーザーが自由自在にカスタマイズできる柔軟性を両立し、分析リテラシーに依存しない高度な業務改善を支援します。









■目的別・自動生成される分析体系(一例)

本機能は、分析者が「今、何を知りたいか」を選択するだけで、最適な切り口を提案します。





・全体傾向把握：データ全体の話題を客観的に構造化します。全体像の把握や思いもよらないサイレントマジョリティの発見を支援します。





・ビジネス戦略・顧客応対分析：市場や競合などを踏まえた「戦略的視点」や、顧客との対話プロセスや応対品質などの「現場視点」での構造化により、ネクストアクションにつながるデータを生成します。





・運用資産の高度化：既に社内で運用されているカテゴリを核としつつ、最新のデータ傾向を付加します。従来の報告運用を維持したまま分析精度を向上させます。





さらに、自由に入力した分析意図をAIが解釈し、その場でオーダーメイドの分析体系を構築するカスタマイズも可能です。導き出された結果をベースに、ユーザーが自ら調整や統合を行うことで、AIの適応力と人間の洞察力を融合させた、VextMinerならではの「生きた分析」を実現します。









本機能は、テキストマイニングツール「VextMiner」をご契約のお客様を対象に、直近リリースのVer20.00より標準機能として提供を開始しております。





ベクストは今後も、お客様からのご要望やご意見をもとに更なる機能改善を予定しています。分類結果の解釈や深掘りによる示唆だけではなく、目的に沿った分類をスピーディに反映することで、業務改善や課題発見の高度化・効率化を支援してまいります。









■ベクストについて

ベクストは、テキストマイニング専門のソリューション＆コンサルティングベンダーです。その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト(現クオリカ株式会社)との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年にクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しています。

VOC分析ツール、自動要約、FAQ生成＆メンテナンスなど、さまざまなテキストマイニングソリューションを、業種を問わず700社超のトップ企業に提供してきました。近年は、最新の生成AIとテキストマイニング技術・ノウハウを融合した製品や機能開発を積極的に推進しております。





ベクスト株式会社

代表取締役社長： 石井 哲

設立 ： 2013年3月

本社 ： 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7F

URL ： https://www.vext.co.jp