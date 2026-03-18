2026年4月5日（日）クラフトツーリズムの拠点MIDOUエリアで「MIDOU来てみんねマルシェ」を開催します。

西海陶器株式会社

西海陶器株式会社（本社：長崎県東彼杵郡波佐見町、代表取締役：児玉賢太郎）が開発を進める新たな観光拠点「MIDOU」では、2026年4月5日（日）に「MIDOU来てみんねマルシェ」を開催します。

2025年、「聖栄陶器有限会社」の工場移転やビュッフェレストラン「御堂舎」のオープンによって、MIDOUエリアとして運営が始まりました。

MIDOU来てみんねマルシェは、2021年、西海陶器が波佐見焼の窯元・株式会社高山をM＆Aをして以来、「高山まつり」として発足。昨年、名称を変更しました。オープンファクトリーができる「株式会社 高山」を起点に、クラフトツーリズム拠点の開発・運営を目指すMIDOUエリアが手がけるイベントです。

5年目となる今年は、波佐見町の飲食店やワークショップなどにお声がけをし、イベント規模が大きくなりました。本年度は、300人以上の来場者を予測しています。

詳細は、下記よりご覧くださいませ。

■イベントの経緯実際に2021年、2022年のイベントにて掘り出された「出土碗」

2021年、西海陶器株式会社が株式会社高山をM&Aをした際に、戦時中に埋められた茶碗があるということを知ったスタッフが、その器（出土碗）を発掘するイベントを開催したことから始まりました。

2025年、「聖栄陶器有限会社」の工場移転やビュッフェレストラン「御堂舎」のオープンによって「MIDOUエリア」の開発が始まり、それに伴いイベント名が「MIDOU来てみんねマルシェ」に変更されました。また、イベント内容もオープンファクトリーやワークショップなどの体験型になり、やきものの工程・魅力を身近に感じられます。

2025年の来場者は、300人を超え地域の方からも注目されるイベントです。

■本イベントの見どころMIDOUエリアにある6つのスポット

オープンファクトリーやワークショップを中心に地元のつくり手たちの仕事場やものづくりの現場に触れながら【見て・知って・体験できる】イベントです。

イベント限定のワークショップやオープンファクトリーでは、普段体験することができないイベントが目白押し。老若男女問わず一日中楽しんでいただけます。

■オープンファクトリー / ワークショップ○聖栄陶器

初の試みとして4時間で焼きあげられる窯を活かし、うつわに釉薬をかけて完成させる「施釉体験」を実施。自分で色をかけたうつわを当日に持ち帰ることができます。

【受付時間】9:30~11:30

【体験開始時間】10:00～（午前中）

【料金】大人2,000円 子供1,000円

【予約】当日受付・先着順

@takayama-hasami○高山

うつわが出来上がる工程を見学できるオープンファクトリーを実施。イベント限定で「パット印刷」で絵付け体験ができます。

【受付時間】10:00~15:00

【料金】1,000円（送料別）

【予約】当日受付

@takayama.workshop○The Chimney Workshop

The Chimney Workshopでは、イベント限定で「泡絵付体験」を行います。通常行っている「転写貼り体験」も。波佐見の思い出としてオリジナルのうつわが作れます。

【受付時間】10:00~15:00

【予約】当日受付

@masanorimotooka○HSOCA

大人気のろくろ体験を行います。

【受付時間】10:00~15:00

【料金】2,000円（送料別）

※おひとり様1点まで

【予約】当日受付

○hinacoya（ @hinacoya_official ）○そとがわとなかみ（ @sotogawatonakami ）■飲食出店

○御堂舎

イベント限定【春の洋食＆スイーツビュッフェ】

@midouya833

御堂舎は、2024年のオープンより多くのお客様に足を運んでいただいているビュッフェレストランです。通常は1つしか選べないデザートですが、イベント限定で「ビュッフェ形式」でお楽しみいただけます。

洋食出身の橋口聖が手がける、洋食ビュッフェもお楽しみに。

【営業時間】11:30~15:00 (L.O.14:00)

【料金】大人3,600円 子ども1,500円

【予約開始日】3月25日（水）～

※予約は、電話（0956-37-6699）・来店で受け付けております。

喫茶室はなれ（ @hamare_hasami ）さんかく（ @sandwichi_sankaku1019 ）UnDo（ @undoindia ）COYANE（ @hasami.coyane ）点心屋台くまや（ @kumaya425 ）

■ステージイベント

@ryukyukokumatsuridaikongsk 、@ryukyukokumatsuridaiko.saga・琉球國祭太鼓（エイサー）

1982年に沖縄市の泡瀬を中心とした若者たちによって結成されて以来、沖縄が大切にしてきた「迎恩」の心を打ち響かせてきました。

今回は、長崎支部・佐賀支部が合同で演舞します。

【出演時間】１.10:00～ ２.13:00～

＠starsteps2021・STAR STEPS（ダンス）

波佐見町で活動をするSTAR STEPS。

町内のイベントにも多く出演しています。

【出演時間】11:00~

波佐見町のゆるキャラ「はちゃまる」も登場するかも！？

■マーケット

TAKAYAMA SHOP

@takayama_shop

聖栄陶器

翔芳窯

@shohogama

佐々木商店

@dagashisasaki

FARMERS MARKET

@hasaminokomeko

■イベントの詳細

【MIDOU来てみんねマルシェ】

日時：2026年4月5日（日）10:00~16:00

開場：MIDOU

住所：長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷757

入場無料 / 無料駐車場あり（台数に限りがございます。）

MIDOUエリアについて

「MIDOU」という名前は、所在地である波佐見町小樽郷の地名に由来し、地域の方々には馴染みの深い地区名称「御堂（ミドウ）」から着想を得ました。

現在敷地内には、２軒の窯元・レストラン・絵付け体験/ろくろ体験の工房・やきものを販売するショップがあります。屋外には、ガスタンクアート・出土碗の発掘現場・古い煙突跡があります。

MIDOU（ @midou_hasami ）

〒859-3704 長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷757

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

西海陶器株式会社担当：大澤

メール：press@saikaitoki.com

所在地：長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2124

電話：0956-85-5555