¡Á £Ê£ÒÅìÆüËÜ¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡ßÀ¾ÉðÅ´Æ» ¡Á¡Ö¡Á½Õ¤Î¤Ï¤Á¤ª¤¦¤¸¾è¤êÊª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£¶¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ûÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ê£ÒÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¡×¡Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»¡×¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö½Õ¤Î¤Ï¤Á¤ª¤¦¤¸¾è¤êÊª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âJR¥Ð¥¹´ØÅì³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ð¥¹»ö¶È¼ÔÅù¤¬»²²è¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ûÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Î¤ª»Å»ö¾Ò²ð¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤ÉÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡û¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÕµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¡£±£°¡§£³£°¡Á£±£µ¡§£°£°¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì£±£´¡§£³£°¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì¡¡½ê¡§Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡¡Å¸¼¨¼¼¡¡A¡¦B¥Ö¡¼¥¹¡Ê²°Æâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ê£ÒÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬¤Þ¤¿¤Ïµþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó2Ê¬
¡Ê£³¡ËÆþ¾ìÎÁ¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£µ£°£°±ß¡ÊÁ°Çä¤ê·ô£´£°£°±ß¡Ë¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨£³ºÐ°Ê¾å¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀ©Ë¹¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÏSuica¡¦PASMOÅù¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Çä¤ê·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢JRE MALL¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§3·î2Æü¡Ê·î¡Ë£±£²¡§£°£°
ÄùÀÚÆü¡§3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë£±£²¡§£°£° Í½Ìó½ªÎ»¡¡
¡¡ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a004/a004-h2025-201
¡¡¢¨¡ÖSuica¡×¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¡ÖPASMO¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Å´Æ»¤ª»Å»ö¾Ò²ð
¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤«¤éËÜÊª¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÇ²»¸¡ººÂÎ¸³¡¢¼Ö¾¸¤Î¤ª»Å»ö¤«¤é
¼Ö¾¸POS¤Î¤¤Ã¤×È¯·ôÂÎ¸³¢¨¡¢¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®¡¦ÀÄÇßÀþÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥ÈÂÎ¸³
¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯·ô¤·¤¿¤¤Ã¤×¤Ï²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»£¤í¤¦
Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Î¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤Î´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤äLEDÈ¯¼ÖÉ¸¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£Å´Æ»ÌÏ·¿Å¸¼¨
ÄëµþÂç³Ø¡¦¹©³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»ÌÏ·¿¤ÎÅ¸¼¨µÚ¤Ó±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤JRÅìÆüËÜ¤Î±¿Å¾»Î¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡ªJRÅìÆüËÜ¥È¥ì¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³¡ÊÍÎÁ¡¦»öÁ°ÈÎÇä¡Ë
±¿Å¾»Î¤¬·±Îý¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë·±ÎýÍÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤ò°ìÉô²Ã¹©¤·¤´²ÈÄíÍÑ¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¹âÀººÙ¤Î±ÇÁü¤ÈÁö¹Ô²»¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±¿Å¾Áàºî¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³ÎÁ¶â¡§£±ÁÈ£±£µÊ¬¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë±¿Å¾ÂÎ¸³Ìó10Ê¬
¢£ÂÎ¸³Æü»þ¡§£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë£±£°¡§£´£µ¡Á£±£´¡§£´£µ¡¡³Æ²ó£±£µÊ¬
¢£ÂÎ¸³ÁÈ¿ô¡§£³£²ÁÈ¡Ê³Æ²ó£²ÁÈ¡Ë
¢¨±¿Å¾ÂÎ¸³¶è´Ö£²¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³Æ²ó£²ÁÈ¤º¤Ä±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç¿Í¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À©Éþ¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Í½ÌóÊýË¡¡§JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a004/a004-h2025-202¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢JRE MALL¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡§£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë£±£²¡§£°£°Í½Ìó³«»Ï
¢£Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§£³·î£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£²¡§£°£°Í½Ìó½ªÎ»¡¡¢¨Í½ÌóÏÈ¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨´°Çä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢£³·î£±£¸Æü(¿å)£±£²¡§£°£°¤ËSNS¡ÖÃæ±ûÀþ¤¬¹¥¤¤À¡ÚÅ´Æ»ÊÔ¡Û¡×¤Ë¤Æ
È¯Çä¾õ¶·¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü£±£°¡§£³£°¤ÎÆþ¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¼õÉÕ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤´¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Å¾ÂÎ¸³¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿
£³¡¥Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
£´¡¥¡ÀJR¡ßµþ²¦¡ßÀ¾Éð¡¡£³¼Ò¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×Ï¢Æ°´ë²è¡¿
¡Ö½Õ¤Î¤Ï¤Á¤ª¤¦¤¸¾è¤êÊª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£¶¡×¤ËÅöÆü¸ÂÄê¥¨¥¥¿¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö ¡¡TEL¡§£°£´£²¡Ý£³£³£·¡½£³£±£°£¶
