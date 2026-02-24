¡Á £Ê£ÒÅìÆüËÜ¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡ßÀ¾ÉðÅ´Æ» ¡Á¡Ö¡Á½Õ¤Î¤Ï¤Á¤ª¤¦¤¸¾è¤êÊª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£¶¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ûÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ê£ÒÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¡×¡Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»¡×¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö½Õ¤Î¤Ï¤Á¤ª¤¦¤¸¾è¤êÊª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âJR¥Ð¥¹´ØÅì³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ð¥¹»ö¶È¼ÔÅù¤¬»²²è¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¡ûÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Î¤ª»Å»ö¾Ò²ð¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤ÉÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

¡û¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÕµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£

£±¡¥³«ºÅ³µÍ×

¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¡£±£°¡§£³£°¡Á£±£µ¡§£°£°¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì£±£´¡§£³£°¡Ë

¡Ê£²¡Ë¾ì¡¡½ê¡§Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡¡Å¸¼¨¼¼¡¡A¡¦B¥Ö¡¼¥¹¡Ê²°Æâ¡Ë

JR八王子駅北口より徒歩約5分または京王八王子駅より徒歩約2分







¡Ê£³¡ËÆþ¾ìÎÁ¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£µ£°£°±ß¡ÊÁ°Çä¤ê·ô£´£°£°±ß¡Ë¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¢¨£³ºÐ°Ê¾å¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀ©Ë¹¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÏSuica¡¦PASMOÅù¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

¢£Á°Çä¤ê·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢JRE MALL¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§3·î2Æü¡Ê·î¡Ë£±£²¡§£°£°

ÄùÀÚÆü¡§3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë£±£²¡§£°£° Í½Ìó½ªÎ»¡¡

¡¡ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a004/a004-h2025-201

¡¡¢¨¡ÖSuica¡×¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

¡¡¢¨¡ÖPASMO¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ

­¡Å´Æ»¤ª»Å»ö¾Ò²ð

¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤«¤éËÜÊª¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÇ²»¸¡ººÂÎ¸³¡¢¼Ö¾¸¤Î¤ª»Å»ö¤«¤é

¼Ö¾¸POS¤Î¤­¤Ã¤×È¯·ôÂÎ¸³¢¨¡¢¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®¡¦ÀÄÇßÀþÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥ÈÂÎ¸³

¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

※発券したきっぷは回収します。







­¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»£¤í¤¦

Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Î¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤Î´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤äLEDÈ¯¼ÖÉ¸¤È°ì½ï¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

※展示パネルは変更になる場合があります。









­£Å´Æ»ÌÏ·¿Å¸¼¨

慶應大学・工学院大学の学生による鉄道模型の展示及び運転体験がお楽しみいただけます。







­¤JRÅìÆüËÜ¤Î±¿Å¾»Î¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡ªJRÅìÆüËÜ¥È¥ì¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³¡ÊÍ­ÎÁ¡¦»öÁ°ÈÎÇä¡Ë

±¿Å¾»Î¤¬·±Îý¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë·±ÎýÍÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤ò°ìÉô²Ã¹©¤·¤´²ÈÄíÍÑ¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¹âÀººÙ¤Î±ÇÁü¤ÈÁö¹Ô²»¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê±¿Å¾Áàºî¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢£ÂÎ¸³ÎÁ¶â¡§£±ÁÈ£±£µÊ¬¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë±¿Å¾ÂÎ¸³Ìó10Ê¬

¢£ÂÎ¸³Æü»þ¡§£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë£±£°¡§£´£µ¡Á£±£´¡§£´£µ¡¡³Æ²ó£±£µÊ¬

¢£ÂÎ¸³ÁÈ¿ô¡§£³£²ÁÈ¡Ê³Æ²ó£²ÁÈ¡Ë

¢¨±¿Å¾ÂÎ¸³¶è´Ö£²¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¢¨À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³Æ²ó£²ÁÈ¤º¤Ä±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢¨Âç¿Í¤â»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢À©Éþ¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£Í½ÌóÊýË¡¡§JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¢£ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a004/a004-h2025-202¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢JRE MALL¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡§£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë£±£²¡§£°£°Í½Ìó³«»Ï

¢£Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§£³·î£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£²¡§£°£°Í½Ìó½ªÎ»¡¡¢¨Í½ÌóÏÈ¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£

¢¨´°Çä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢£³·î£±£¸Æü(¿å)£±£²¡§£°£°¤ËSNS¡ÖÃæ±ûÀþ¤¬¹¥¤­¤À¡ÚÅ´Æ»ÊÔ¡Û¡×¤Ë¤Æ

È¯Çä¾õ¶·¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü£±£°¡§£³£°¤ÎÆþ¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¼õÉÕ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

入場料をお支払いの際にご申し出ください。





運転体験シミュレータ




３．鉄道・バスグッズ販売









£´¡¥¡ÀJR¡ßµþ²¦¡ßÀ¾Éð¡¡£³¼Ò¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥­¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×Ï¢Æ°´ë²è¡¿

「春のはちおうじ乗りものフェス２０２６」に当日限定エキタグスタンプが登場！！







ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹­ÊóÉô¡¡¹­ÊóÃ´Åö ¡¡TEL¡§£°£´£²¡Ý£³£³£·¡½£³£±£°£¶