マクドナルドのお得なセットが、さらにバリエーション豊かに！2月25日（水）より、バリューセット(R)に＋200円（税込）でセットドリンクとして「フラッペ」「スムージー」が選択可能に！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2月25日（水）より、お得なセットメニュー「バリューセット」のセットドリンクとして、McCafe(R)のフラッペとスムージーを追加いたします。
マクドナルドのフラッペ、スムージーは、より多くのお客様に気軽で自由なカフェ体験をお届けするため、2023年7月に全国のマクドナルドで販売開始して以来、現在では全国約3,000店舗中2,500以上の店舗でお楽しみいただけるようになり、ご好評をいただいております。
バリューセットは、お好きなバーガー・サイドメニュー・ドリンクを自由に組み合わせてご注文いただける、お得なセットメニューです。同セットではこれまでも、プレミアムローストコーヒーや炭酸ドリンク、マックシェイク(R)、さらには追加料金でカフェラテやキャラメルラテなど、30種類以上のドリンクの中からお選びいただけましたが、フラッペ、スムージーもご注文可能となることで、より気軽にマクドナルドでのカフェ体験をお楽しみいただけます。
ランチやディナーの時間帯はもちろん、午前10時30分までの「朝マック(R)」のバリューセットでもフラッペやスムージーをご注文可能ですので、ぜひ朝食やランチ、ディナーなどのお食事と一緒にお楽しみください。
また、McCafe by Barista(R)（マックカフェ バイ バリスタ）併設店舗限定※で販売されているフラッペ、スムージーや、今後全国発売する期間限定のフラッペ、スムージーも対象となりますので、ぜひご期待ください。
※McCafe by Barista併設店舗：260店舗（2026年2月18日(水)時点）
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。