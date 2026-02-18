マクドナルドのお得なセットが、さらにバリエーション豊かに！2月25日（水）より、バリューセット(R)に＋200円（税込）でセットドリンクとして「フラッペ」「スムージー」が選択可能に！

