雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2026年4月7日（火）製造分から、牛乳・乳飲料の賞味期限延長を実施いたします。昨今、食品ロス削減が社会的課題として注目されており、当社では各種商品の賞味期限延長に取り組んできました。また農林水産省も食品ロス削減の推進に向け、食品製造業者に対して賞味期限延長を呼びかけています。こうした呼びかけを受けて、当社は保存性の再検証と賞味期限延長の要件を整理し、牛乳・乳飲料の大型商品について、従来よりも長い賞味期限を保証できることを確認しました。つきましては、賞味期限を現状の15日間から18日間（製造日を含む）に延長いたします。今後ともお客様に安全で、安心してお召し上がりいただける商品を安定的に提供するとともに、食品ロス削減を通して「食」を起点とした持続可能な社会の実現に向け、社会課題の解決に取り組んでまいります。

１．対象商品

（１）雪印メグミルクおいしい牛乳（1000ml・750ml・500ml）（２）生乳しぼり1.0低脂肪牛乳（1000ml・500ml）（３）味わい北海道しぼり（1000ml）（４）毎日骨太 ＭＢＰ®（900ml・500ml）（５）すっきりＣａ鉄（1000ml・500ml）（６）アカディ おなかにやさしく（900ml・500ml）（７）特濃（900ml・500ml）（８）雪印コーヒー（1000ml・500ml）（９）雪印フルーツ（1000ml）＊（２）（３）の商品は北海道地域での販売、（９）の商品は近畿地域での販売となります。

2.賞味期限延長内容

（１）賞味期限の変更【現状】製造日を含む15日間⇒【変更後】製造日を含む18日間（２）変更時期2026年4月7日（火）製造分から