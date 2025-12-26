株式会社ブリスコラはPatio de METROにて2026年1月9日（金）から＜TVアニメ『多聞くん今どっち！？』コラボカフェ in Patio de METRO＞と題したコラボカフェを開催します。こだわりの美味しいメニューをご用意しました。カフェテーマのちびキャライラストを使用した商品を始め、コラボグッズも多数ご用意しました。キャラクターパネルの展示や、ここでしか手に入らないご購入特典もご用意しております。また、1月9日（金）～1月12日（月）限定で甲斐倫太郎の誕生日をお祝いするバースデー企画も開催します。この期間限定のコラボドリンクをお見逃しなく♪

■イベント名 TVアニメ『多聞くん今どっち！？』コラボカフェ in Patio de METRO■開催期間 2026年1月9日（金）～1月27日（火）■開催場所 Patio de METRO エチカ池袋店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋３丁目２８－１４ エチカ池袋店東京芸術劇場地下1階直結(2B出口)■営業時間 9時00分～21時30分

※飲食のご購入では物販ご購入特典のお渡しはできません。※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※ご購入特典のコースターの絵柄はお選びいただけません。※ご購入特典のコースターはランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

1月9日（金）～1月12日（月）は倫太郎バースデー企画を開催！！

1月9日（金）～1月12日（月）限定で甲斐倫太郎の誕生日をお祝いするバースデー企画を開催します！＜企画①＞【倫太郎】バースデードリンク！が登場します♪また、上記ドリンクご注文のお客様に「倫太郎バースデーコースター」を1枚プレゼント＜企画②＞ゆらゆらアクリルスタンド/倫太郎バースデー 商品が登場します♪＜企画③＞1月9日（金）～1月12日（月）の期間にコラボグッズをご注文のお客様に「倫太郎のバースデーブロマイド」を1枚プレゼントします♪※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※お渡しするコースターは1種類のみです。※お渡しするブロマイドは1種類のみです。

※購入制限がございます。また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。ご了承ください。※一部商品につきましては、後日の販売となる場合もございます。 また、やむをえない事情により販売中止や、品切れ等の場合がございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。 後日の販売、および再販売日時につきましては、X（@ffut_shop）にてお知らせいたします。※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りする場合がございます。※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。※不良品以外の交換・返品はできかねます。サイズ・色など商品をよくご確認の上ご購入ください。※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

コラボフード＆ドリンクを1点ご注文ごとに「コースター」をランダムで1点プレゼント！

※コラボフード＆ドリンクが対象です。通常メニューは対象外となります。※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

物販1会計、税込み3,000円お買い上げごとに 「ミニ缶バッジ」（全12種）をランダムで1点プレゼント！

※レシートの合算はできません。飲食ご購入レシートとの合算もできません。※期間限定のため、無くなり次第終了となります。※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

■注意事項

※スタッフの指示に従って頂けない場合、販売をお断りする場合がございます。※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。※不良品以外の交換返品はお承りできかねます。※サイズ・色など商品をよくご確認の上ご購入ください。※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

■イベント特設サイト

https://ffut.net/apps/note/tamon_cafe/

■SNS

本キャンペーンの情報や商品情報は下記SNSにて随時更新！■Patio de METRO エチカ池袋店 Instagramアカウント：@patio_de_metro_officialhttps://www.instagram.com/patio_de_metro_official/■「ffut」Xアカウント：@ffut_shophttps://twitter.com/ffut_shop

■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』について

コミックス累計発行部数160万部、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。2026年1月に放送予定のオンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！

■関連サイト

■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』公式Xhttps://x.com/Tamon_anime■アニメ「多聞くん今どっち!?」公式YouTubehttps://www.youtube.com/@Tamon_animeⒸ師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会

■企画制作：株式会社ブリスコラ 会社概要商号 ： 株式会社ブリスコラ所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野3-18-13 パークリーガル上野5FTEL：03-6284-2196代表者 ： 代表取締役 中村 亮設立 ： 2023年11月事業内容 ： ライセンス商品企画・製作・卸売・イベント企画・運営URL ： https://briscola-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】株式会社ブリスコラ 担当：中村・安藤TEL：03-6284-2196 FAX：03-6284-2197E-mail：ffut@briscola-inc.co.jpURL ： https://ffut.net/