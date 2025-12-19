こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タウ、群馬県太田市に「カーテンダー群馬」をオープン12/13(土)にオープニングイベントを開催
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本明岳）は、損害車の損傷状況や修理箇所を開示しながら販売をする中古車小売店舗「カーテンダー群馬」を、12月2日(火)に群馬県太田市にオープンいたしました。12月13日には地域の皆さまへ向けたオープニングイベントを開催し、クルマの査定相談会や抽選会などを実施しました。
当社は2019年9月より「CARTENDER」のブランド名で、鈑金工場や小売店舗の設置・運営を行い、修復販売事業を展開しています。今回オープンしたカーテンダー群馬は、宮城・茨城・千葉・埼玉・埼玉西・愛知・大阪・広島・佐賀に続く10拠点目となります。
カーテンダーでは、「車（CAR）を大切に（TENDER）」というブランドコンセプトのもと情報と価格の「透明性」を重視し、リユース・リサイクルをつうじた環境負荷の低減に取り組んでいます。カーテンダー群馬の開設においても、一般ユーザーの皆様に「安心」「安全」「安価」なサービスを提供し、地域の皆さまに信頼される店舗を目指して、修復歴車両の社会的価値向上に取り組んでまいります。
※1事故や災害等により損傷を受けた車両のこと
■カーテンダー群馬について
店舗名 ： カーテンダー群馬
所在地 ： 〒373-0015 群馬太田市東新町67
業務内容：小売販売、コーティング、車検・整備など
URL ： https://cartender.jp/shop/gunma
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立： 1997年6月
売上高： 432億円(2024年9月期)
社員数： 607名(2024年9月末)
URL： https://tau.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部：pr@tau.co.jp
