信頼と実績の医療年鑑2026年版、『今日の治療指針』『治療薬マニュアル』『ポケットドラッグズ』の予約受付を12月16日より開始

1959年の初版から長きにわたり臨床現場で使われてきた信頼と実績の最新治療年鑑。すべての疾患項目（1,183項目）を毎年完全新規アップデート。治療指針の目玉は「処方例」の詳しさ。68巻となる今版では、新たに、薬物治療の「推奨・エビデンス」をおもな処方例で掲載。さらに、薬剤について特に配慮が必要な項目ではコラム「服薬指導・薬剤情報」も掲載。また、「患者説明のポイント」や「帰してはいけない患者」などの情報も豊富です。付録電子版限定コンテンツのエビデンス情報も大幅にボリュームアップ。PCやスマートフォンで読めるWEB電子購読版の購入も可能です。治療薬マニュアルと併せて購入いただくと付録電子版が連携し、診療データベースとしてさらに便利にお使いいただけます。◆治療薬マニュアル 2026圧倒的な添付文書情報量！ 副作用、重要な基本的注意、併用禁忌・注意、作用機序、投与期間上限など、必要な情報を網羅。妊婦・授乳婦リスク分類や専門医による「臨床解説」（適応外使用等）など添付文書以外の情報も充実。後発医薬品や新薬を含む，ほぼすべての医療用医薬品を収録。付録電子版付き。『今日の治療指針』と併せて購入いただくと両者の付録電子版が連携し、診療データベースとしてさらに便利にお使いいただけます。PCやスマートフォンで読めるWEB電子購読版の購入も可能です。◆Pocket Drugs 2026 （ポケットドラッグズ2026）オールカラーで文庫本サイズのポケット版医薬品集。治療薬を薬効ごとに分類し、冒頭に「臨床解説」を掲載。各薬剤情報では、すぐに役立つ「選び方・使い方」、薬剤選択・使用時の「エビデンス」をコンパクトにまとめました。フルカラーで欲しい情報がすぐに見つかります。主要な薬剤（917製剤）は写真を掲載。病棟・訪問先で確認できて役立ちます。◆書誌情報◎今日の治療指針 2026年版総編集：福井 次矢/高木 誠/小室 一成発行月：2026年1月判型：［デスク版］B5 ［ポケット版］B6頁数：2304定価（税込）：［デスク版］24,200円 ［ポケット版］17,600円 ［電子購読版］16,500円ISBN：［デスク版］978-4-260-06248-0［ポケット版］978-4-260-06247-3発行元：医学書院詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/special/todaystherapy/ ◎治療薬マニュアル 2026監修：矢粼 義雄 編集：上野 文昭 / 越前 宏俊発行月：2026年1月判型：B6頁数：2976定価（税込）：［紙版＋付録電子版］5,610円 ［電子購読版］5,060円ISBN：978-4-260-06277-0発行元：医学書院詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/special/todaystherapy/?products=2◎Pocket Drugs 2026 （ポケットドラッグズ2026）監修：福井 次矢 編集：小松 康宏 / 渡邉 裕司発行月：2026年1月判型：A6頁数：1264定価（税込）：5,060円ISBN：978-4-260-06173-5発行元：医学書院詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/special/todaystherapy/?products=3​【株式会社医学書院について】1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。本件に関するお問合わせ先弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用くださいhttps://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books関連リンク書籍詳細ページhttps://www.igaku-shoin.co.jp/special/todaystherapy/