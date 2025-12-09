株式会社ＦＪネクストホールディングス(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田 恵輔)のグループ会社であるＦＪリゾートマネジメント株式会社(本社：静岡県伊東市、代表取締役社長：肥田 幸春)が運営する温泉旅館「清流荘」(静岡県下田市)の西館の客室が2025年12月1日にリニューアルオープンいたしました。

今回のリニューアルにより、お部屋が上下二層に分かれるメゾネットタイプの客室が新たに誕生いたしました。1階にはリビング、2階には寝室をご用意しており、どちらからでも緑豊かな眺望をお愉しみいただける空間を実現いたしました。夕食はプライベートを重視したインルーム(部屋食)で、心ゆくまでお食事と美酒をご堪能いただけます。客室テラスには源泉かけ流しの露天風呂も備えており、川音に包まれた癒しの時間を贅沢にお過ごしいただけます。

「清流荘」はこれまでの伝統を継承しつつ新たな価値をお届けし、お客さまに末永く愛される旅館を目指してまいります。


【メゾネット】露天風呂付スイート　和洋室


【メゾネット】露天風呂付スイート　和洋室


【メゾネット】露天風呂付スイート　ツイン


【メゾネット】露天風呂付スイート　ツイン


【メゾネット】テラス・露天風呂


【メゾネット】テラス・露天風呂


【清流荘　概要】

下田の奥座敷、蓮台寺温泉の名湯宿。緑豊かな自然に囲まれた敷地の中には、風景画のような彩りを眺められる全22室、4つの宿泊棟が点在します。伊豆の山海の幸を贅沢に使用した料理は、お部屋、またはお食事処でくつろぎながらお召し上がりいただけます。3本の自家源泉を持つ掛け流し温泉は、大浴場や客室風呂、屋外プールにも注がれ、四季折々の自然を眺めながら心と体に安らぎを与えてくれます。歴史と伝統、気品漂うおもてなしの心を継承した「清流荘」で、上質な癒しの空間を提供いたします。


所在地　： 〒415-0011　静岡県下田市河内2-2

アクセス： 伊豆急「蓮台寺」駅より徒歩5分

　　　　　 ※「蓮台寺」駅、「伊豆急下田」駅から無料送迎有り

TEL　　 ： 0558-22-1361



■ リニューアル客室概要

客室名称：【メゾネット】露天風呂付スイート　和洋室

客室数　：1室

広さ　　：95m2

定員　　：4人


客室名称：【メゾネット】露天風呂付スイート　ツイン

客室数　：2室

広さ　　：87m2

定員　　：2人


【外観】


【お食事一例】


【大浴場】


【温泉プール】


【当社グループ運営旅館のご案内】

ＦＪリゾートマネジメント株式会社は、「清流荘」のほかに3旅館の経営も行っております。



■ 「伊東遊季亭」

所在地　：〒414-0012　静岡県伊東市宝町1-8

アクセス：JR「伊東」駅より徒歩約10分

　　　　　※「伊東」駅からタクシー無料送迎サービス有り

TEL　　 ：0557-37-0114


伊東遊季亭


伊東遊季亭


■ 「伊東遊季亭　川奈別邸」

所在地　：〒414-0044　静岡県伊東市川奈1385-1

アクセス：伊豆急「川奈」駅より徒歩約15分

　　　　　※「川奈」駅からタクシー無料送迎サービス有り

TEL　　 ：0557-44-0067


伊東遊季亭　川奈別邸


伊東遊季亭　川奈別邸


■ 「玉峰館」

所在地　：〒413-0511　静岡県賀茂郡河津町峰440

アクセス：伊豆急「河津」駅より徒歩約20分

　　　　　※「河津」駅からタクシー無料送迎サービス有り

TEL　　 ：0558-34-2041


玉峰館


玉峰館


◆株式会社ＦＪネクストホールディングス(プライム市場：8935)

所在地　：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

代表　　：代表取締役社長　肥田 恵輔

創業　　：1980年7月

資本金　：27億7,440万円

事業内容：グループ会社の経営管理、不動産特定共同事業、不動産の売買・賃貸


◆ＦＪリゾートマネジメント株式会社

所在地　：静岡県伊東市宝町1番8号

代表　　：代表取締役社長　肥田 幸春

創業　　：2008年1月

資本金　：3,332万円

事業内容：旅館業、飲食店業



【清流荘のご予約・ご利用に関するお問合せ先】

TEL　 ： 0558-22-1361

FAX　 ： 0558-23-2066

公式HP： https://www.seiryuso.co.jp/