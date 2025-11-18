“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「鳴子風雅（所在地：〒989-6823宮城県大崎市鳴子温泉湯元55）」は、2025年11月より2026年3月31日まで1日2組限定にてお部屋で特選会席プランをお召し上がりいただける「部屋食プラン」を新たに販売いたします。また、2025年12月1日よりお子様を含めたご予約の受付を開始いたします。鳴子風雅公式サイト：https://www.naruko-fuga.com/部屋食プラン：https://x.gd/SO3rm

宮城県鳴子温泉郷に佇む鳴子風雅は“大人の隠れ家”をコンセプトとする温泉旅館です。お部屋食プランでは、東北の旬を散りばめたお料理とメインに料理長が厳選した国産牛のステーキをお部屋にてお召し上がりいただきます。また、当館ではこれまで“大人の隠れ家”としてお子様のご宿泊受け入れを控えておりましたが、より多くのお客様にご利用いただけるよう2025年12月1日より「美食と名湯を愉しむ宿」にコンセプトを変更し、12歳以下のお子様を含むご予約の受付を開始いたします。当館では、今後も皆様により一層ご満足いただける宿を目指し、様々なサービスの提供や改善を行ってまいります。

お部屋食プラン

プラン名：【おこもりステイ】知る人ぞ知る東北の名湯、鳴子温泉郷にてのんびり温泉旅行を満喫＜部屋食＞宿泊期間：2025年11月17日～2026年3月31日宿泊可能日：日曜日～木曜日価格：19,800円～（2名利用時の1名様料金・税込）※会員登録でさらに5％OFF予約・詳細：https://x.gd/SO3rm

鳴子風雅｜概要住所：〒989-6823宮城県大崎市鳴子温泉湯元５５TEL：0570-001-262 客室数：24室主な館内設備：レストラン、大浴場、貸切露天、ライブラリスペース アクセス： 鳴子温泉駅から徒歩３分公式サイト：https://www.naruko-fuga.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/narukofuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=dNR64bZgxJI

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/