『豊臣兄弟！』次週サブタイトル、不穏すぎて「ネタバレ?!フラグ?!」ネット騒然「遊戯王」「デュエルスタンバイ」ツッコミも続々
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第22回「播磨大誤算」が7日に放送され、番組のラストで次回サブタイトルが映し出されると、ネット上には「遊戯王ばりにそのまま過ぎて覚悟」「デュエルスタンバイになってるよぉぉ！」といったツッコミが集まった。
【動画】半兵衛（菅田将暉）の姿が切ない！次回予告
一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することになる。
自責の念に駆られる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、記憶をなくしてしまう。小一郎（仲野）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くす…。
半兵衛が官兵衛（倉悠貴）の目の前で突然倒れ、そして終盤では村重（トータス松本）が信長（小栗旬）に対して謀反を起こすという急展開を迎えた第22回。本編が幕を下ろすと、番組は14日放送の第23回「さらば半兵衛」の予告へ。予告では半兵衛が涙をこぼす様子が映し出され、さらに「これで、お別れでござりまする」「もっとも面白き戦でござりました」という意味深なセリフも聞こえてくる。
ネット上では半兵衛の“悲劇”を予感させる映像に「半兵衛?!これネタバレ?!フラグ?!」「まだ半兵衛を見てたいよー!!」「うわー来週そういうことですか…？」などの反響が続出。
その一方で「さらば半兵衛」というサブタイトルから、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の“伝説の次回予告”としてネットミーム化している「城之内死す」を連想した視聴者も多く「遊戯王ばりにそのまま過ぎて覚悟」「遊戯王の「城之内死す」じゃないんだから…」「「城之内死す」的な次回予告やめて!!」「デュエルスタンバイになってるよぉぉ！」といった声も相次いでいた。
【動画】半兵衛（菅田将暉）の姿が切ない！次回予告
一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することになる。
半兵衛が官兵衛（倉悠貴）の目の前で突然倒れ、そして終盤では村重（トータス松本）が信長（小栗旬）に対して謀反を起こすという急展開を迎えた第22回。本編が幕を下ろすと、番組は14日放送の第23回「さらば半兵衛」の予告へ。予告では半兵衛が涙をこぼす様子が映し出され、さらに「これで、お別れでござりまする」「もっとも面白き戦でござりました」という意味深なセリフも聞こえてくる。
ネット上では半兵衛の“悲劇”を予感させる映像に「半兵衛?!これネタバレ?!フラグ?!」「まだ半兵衛を見てたいよー!!」「うわー来週そういうことですか…？」などの反響が続出。
その一方で「さらば半兵衛」というサブタイトルから、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の“伝説の次回予告”としてネットミーム化している「城之内死す」を連想した視聴者も多く「遊戯王ばりにそのまま過ぎて覚悟」「遊戯王の「城之内死す」じゃないんだから…」「「城之内死す」的な次回予告やめて!!」「デュエルスタンバイになってるよぉぉ！」といった声も相次いでいた。