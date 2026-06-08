【旅ラン】茂木健一郎が7年ぶりに訪れた釧路・春採湖！豊かな自然と野鳥に出会う魂のラン
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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン ６月なのに、気温１０℃。涼しい釧路をすばらしい春採湖まで走る魂のラン。」と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎氏が、6月の北海道釧路市を走りながら、豊かな自然や街の魅力を紹介しています。
釧路の港を出発した茂木氏は、現在6月であるにもかかわらず気温が10度しかないことに驚きつつランニングを開始します。道中では、北海道でおなじみのコンビニチェーンであるセイコーマートや、かつて地元の名士たちが通ったとされる「出世坂」などを通過。その後、7年ぶりの訪問となる春採湖（はるとりこ）に到着すると、自生する植物の大きな葉を前に「緑のパワーを感じるね」と、北海道の豊かな自然に感動する様子を見せました。
春採湖は天然記念物のヒブナが生息し、バードサンクチュアリも設けられている自然の宝庫です。茂木氏も湖畔を走りながら、英語を交えて釧路の涼しく快適な気候の魅力を語るなど、大自然との一体感を楽しんでいます。また、湖畔に残る旧釧路臨港鉄道の廃線跡や、アイヌ語に由来する春採川など、その土地ならではの歴史や文化にも触れました。
広大な自然と涼しい気候を満喫できる釧路での旅ラン。夏の厳しい暑さを避けて、快適な環境でランニングや散策を楽しみたい方にとって、絶好の目的地となるのではないでしょうか。
釧路の港を出発した茂木氏は、現在6月であるにもかかわらず気温が10度しかないことに驚きつつランニングを開始します。道中では、北海道でおなじみのコンビニチェーンであるセイコーマートや、かつて地元の名士たちが通ったとされる「出世坂」などを通過。その後、7年ぶりの訪問となる春採湖（はるとりこ）に到着すると、自生する植物の大きな葉を前に「緑のパワーを感じるね」と、北海道の豊かな自然に感動する様子を見せました。
春採湖は天然記念物のヒブナが生息し、バードサンクチュアリも設けられている自然の宝庫です。茂木氏も湖畔を走りながら、英語を交えて釧路の涼しく快適な気候の魅力を語るなど、大自然との一体感を楽しんでいます。また、湖畔に残る旧釧路臨港鉄道の廃線跡や、アイヌ語に由来する春採川など、その土地ならではの歴史や文化にも触れました。
広大な自然と涼しい気候を満喫できる釧路での旅ラン。夏の厳しい暑さを避けて、快適な環境でランニングや散策を楽しみたい方にとって、絶好の目的地となるのではないでしょうか。
YouTubeの動画内容
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