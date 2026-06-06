「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチ」（６日、愛知県国際展示場）

元ＷＢＡ同級王者で、３位のアンドルー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝が２-０の判定（１１５-１１３×２、１１４-１１４）で、王者のウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝を破り、王座を奪取した。

モロニーはフットワークを使って、前進してくるガルシアに対応。中盤からは左ボディーを効果的に入れ、僅差の判定を制した。双子の兄・ジェイソンとの兄弟王者としても知られ、２３年５月の中谷潤人（Ｍ．Ｔ）との対戦（１２回ＫＯ負け）で日本でもおなじみ。２０年６月にＷＢＡ世界同級王座を失って以来、約６年ぶりに世界王座返り咲きを果たした。「世界一幸せな気持ち。言葉がない」と感無量の勝者は「日本の皆さん応援ありがとうございます。日本は最高。また日本でいい試合をしたい」と話した。

敗れたガルシアは昨年１２月にサウジアラビア・リヤドで寺地拳四朗（ＢＭＢ）を相手に防衛戦を行う予定だったが、計量通過後に脱水症状となったとして、当日に試合をキャンセル。拳四朗が「頭が真っ白になった」と無念の悔し涙を流したシーンは記憶に新しい。

この試合の興行権をめぐっては３月に入札が行われ、亀田プロモーションが３１万５０００ドル（約４９００万円）で落札していた。戦績はモロニーが３３戦２９勝（１８ＫＯ）４敗、ガルシアは３３戦２３勝（１６ＫＯ）７敗２分け。