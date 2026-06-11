障がいのある子どもなどが利用する放課後等デイサービス。このサービスを利用していた6歳の男の子が、5月に職員が目を離した際に行方不明になり、その後川で溺れて亡くなる事故があったことがわかりました。11日正午ごろ、静岡･磐田市の公園では…。（記者）「警察の関係者でしょうか。公園を調べているように見えます」現場を確認する捜査員とみられる姿がありました。関係者によりますと、5月26日、磐田市内の放課後