日本銀行が利上げに動き、長くゼロ近辺だった金利が戻りつつある。普通預金や定期預金の金利、個人向け国債の利率も少しずつ上がってきた。「それなら投資より預金でよいのでは」と考える人も増えている。【こちらも】日銀利上げ観測で変わる資産選択新NISAに「債券」という選択肢が加わる意味本記事では、金利のある世界で、預金・債券とNISAの積立をどう位置づければよいかを整理する。■金利が上がると、預金・債券の魅力